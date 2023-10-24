Чистка велосипеда в дороге

Чтобы очистить велосипед от пыли и грязи, когда вы находитесь в дороге, отличным вариантом станет портативная мойка. Благодаря своим компактным размерам она помещается даже в корзину для велосипеда, а пистолет-распылитель и свернутый шланг длиной 2,8 м хранятся, экономя место под съемным баком емкостью 4 или 7 литров.

Для очистки с помощью мобильного устройства достаточно наполнить бак чистой водой, снять распылитель с устройства и соответствующим образом присоединить бак. Затем направьте пистолет-распылитель на велосипед и нажмите на курок. Встроенная литий-ионная батарея работает в течение 15 минут. Однако с помощью автомобильного адаптера устройство можно использовать непосредственно от автомобильного аккумулятора или, если аккумулятор разрядится в дороге, его можно подзарядить с помощью автомобильного адаптера. В контейнер с принадлежностями для велосипедистов входят универсальная щетка, специальное моющее средство и мягкая салфетка из микрофибры — все, что нужно для быстрой чистки. С помощью всасывающего шланга воду можно дополнительно перекачивать из бочки с водой.