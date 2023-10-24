ЧИСТКА ВЕЛОСИПЕДА: СОВЕТЫ ДЛЯ ДОМА И ПУТЕШЕСТВИЙ
Езда на велосипеде — это весело, экологично и полезно для здоровья. Чтобы наслаждаться своим горным велосипедом, городским байком или электровелосипедом как можно дольше, необходимо регулярно его обслуживать и мыть. С подходящим оборудованием и аксессуарами это сделать быстро и легко — будь то перед гаражом, в саду или в дороге.
Чистка велосипеда дома
После каждой поездки по лесу, лугам, грунтовым дорогам или пыльным улицам рекомендуется чистить велосипед. Вам следует удалить крупную грязь и пыль с рамы, цепи и чувствительных компонентов, таких как переключатель и подшипники. Грязь действует как абразив на движущиеся детали и значительно ускоряет их износ, со временем образуя ржавчину, которая оседает на компонентах и снижает их функциональность. Любой, кто пользуется велосипедом зимой, должен регулярно его чистить и обслуживать, поскольку дорожная соль может повредить лакокрасочное покрытие рамы велосипеда, а также другие части велосипеда. Таким образом, очищенный велосипед не только доставляет больше удовольствия от езды, но также сохраняет свою функциональность и ценность. Кстати, это касается и прицепов для велосипедов, которые можно почистить заодно.
Если вы хотите чистить и обслуживать велосипед дома, вам потребуется несколько вещей:
- велосипедная стойка или стена
- подходящее устройство для чистки
- подходящее чистящее средство
- мягкая щетка
- мягкая тряпка (например, микрофибра)
- масло для цепи и подшипников
Аппараты высокого давления или портативные мойки подходят для чистки велосипеда. Если аппараты высокого давления обычно требуют подключения к электричеству и воде, то портативные модели работают от аккумулятора и требуют только подключения к воде. Поэтому их удобно использовать, как и аккумуляторные модели, для быстрой чистки велосипеда в саду или в местах, где нет электричества. С помощью высокого и среднего давления даже стойкую грязь можно удалить быстро и легко. Для удаления легкой грязи с велосипеда достаточно садового шланга с распылителем.
Совет
При отсутствии подключения к водопроводу аппараты высокого давления K 4–K 7 и портативные устройства Kärcher могут забирать воду из бочки или канистры. Все, что нужно — это подходящий всасывающий шланг.
При чистке велосипеда аппаратом высокого давления важно соблюдать расстояние не менее 30 см от чувствительных компонентов. В противном случае сильная струя воды может повредить уплотнения, позволив воде проникнуть внутрь, и вымыть смазку. В худшем случае может накопиться влага, что приведет к повреждению из-за ржавчины. Однако при соблюдении этого расстояния и снижении давления на устройстве до уровня 1 или "мягкого" режима можно безопасно чистить велосипед. Особую осторожность следует проявлять при чистке электровелосипедов: электроника чувствительна к воде, и ее не следует чистить напрямую аппаратом высокого давления. Лучше всего протереть электронные компоненты влажной тряпкой или мягкой щеткой.
Чистка велосипеда в дороге
Чтобы очистить велосипед от пыли и грязи, когда вы находитесь в дороге, отличным вариантом станет портативная мойка. Благодаря своим компактным размерам она помещается даже в корзину для велосипеда, а пистолет-распылитель и свернутый шланг длиной 2,8 м хранятся, экономя место под съемным баком емкостью 4 или 7 литров.
Для очистки с помощью мобильного устройства достаточно наполнить бак чистой водой, снять распылитель с устройства и соответствующим образом присоединить бак. Затем направьте пистолет-распылитель на велосипед и нажмите на курок. Встроенная литий-ионная батарея работает в течение 15 минут. Однако с помощью автомобильного адаптера устройство можно использовать непосредственно от автомобильного аккумулятора или, если аккумулятор разрядится в дороге, его можно подзарядить с помощью автомобильного адаптера. В контейнер с принадлежностями для велосипедистов входят универсальная щетка, специальное моющее средство и мягкая салфетка из микрофибры — все, что нужно для быстрой чистки. С помощью всасывающего шланга воду можно дополнительно перекачивать из бочки с водой.
Пошаговое руководство по чистке велосипеда
1. Установите велосипед и подготовьте оборудование
Любой, кто хочет почистить велосипед, должен сначала надежно установить его на стойке или прислонить к стене или большому дереву. Для чистки в дороге: снимите бак портативной мойки, достаньте распылитель, снова прикрепите бак и включите устройство. Для чистки дома: подключите аппарат высокого или среднего давления к водопроводу и, если нужно, к электричеству, и включите устройство. Для чистки велосипеда на всех устройствах следует использовать плоскую насадку для распыления.
2. Опрыскайте велосипед водой
Теперь равномерно промойте велосипед струей воды. Не направляйте струю воды непосредственно на подшипники, амортизаторы или электрические соединения, например, на электровелосипедах. При очистке под высоким давлением используйте только низкие настройки и обеспечьте достаточное расстояние до шин, цепи, подшипников и мелких деталей (около 30 см).
Совет
Лучше всего начинать очистку велосипеда снизу вверх. Так легче увидеть, где велосипед уже был очищен.
3. Нанесите чистящее средство
Для стойких пятен рекомендуется использовать чистящее средство. Хорошей идеей будет универсальное чистящее средство или, еще лучше, специальное средство для чистки велосипедов. Необходимо равномерно нанести на сильно загрязненные участки перед чисткой, оставить на 3-5 минут, затем смыть чистой водой. Для достижения наилучших результатов при использовании очистителя велосипед должен быть сухим.
Важное примечание: В целях защиты окружающей среды чистящие средства следует использовать только на крытых поверхностях (например, асфальте) рядом с водостоками.
4. Удалите налет
Если на раме остались отложения, их можно быстро удалить щеткой или губкой. Затем протрите очищенные места мягкой тканью (например, из микрофибры). Чтобы сэкономить воду при очистке мобильной мойкой среднего давления, ненадолго намочите универсальную щетку и потрите ею велосипед. Затем удалите разрыхленную грязь струей воды и вытрите велосипед мягкой тканью.
Совет: тщательно очистите цепь
Цепь обычно немного сложнее чистить, чем остальную часть велосипеда, поскольку масло, грязь и пыль со временем смешиваются, образуя липкую пленку. Перед чисткой под колеса следует подложить кусок картона или старую тряпку. Затем жесткой щеткой сначала удалите крупную грязь, затем распылите очиститель для велосипеда или специальный очиститель цепи и дайте ему впитаться. Чтобы разрыхлить грязь, можно использовать такой прием: оберните цепь тканью и проведите ею по цепи несколько раз. Частицы грязи отделяются и впитываются непосредственно тканью.
Сравнение: устройства для чистки велосипедов
Модель
Аппарат низкого давления
OC 3
Аппарат среднего давления
KHB 6 / KHB 4-18
Аппарат высокого давления
K 2 - K 7
Применение
Аппарат низкого давления
На ходу
Аппарат среднего давления
Дома
Аппарат высокого давления
Дома
Время подготовки
Аппарат низкого давления
Низкое, так как нужно только наполнить бак водой
Аппарат среднего давления
Низкое, требуется только подключение к воде
Аппарат высокого давления
Среднее, требуется подключение к воде и электричеству
Мощность очистки
Аппарат низкого давления
Низкая, так как низкое давление (макс. расход воды 2 л/мин)
Аппарат среднего давления
Средняя, так как среднее давление (макс. 24 бар, расход воды макс. 200 л/ч)
Аппарат высокого давления
Высокая, так как диапазон давления от 20 до 110 (К2) до 180 (К7) бар
Подходит для чистки велосипеда
Аппарат низкого давления
Для быстрой очистки в дороге.
Очень бережная очистка благодаря низкому давлению.
Батарея и объем бака недостаточны для тщательной чистки.
Аппарат среднего давления
Для тщательной очистки дома.
Среднее давление достаточно для чистки велосипеда и одновременно бережное.
Единственное ограничение — заряд батареи.
Аппарат высокого давления
Для тщательной чистки дома.
Нет ограничений, так как подключены электричество и вода.
Необходимо соблюдать расстояние до чувствительных компонентов, чтобы избежать повреждений.
Давление должно быть установлено на минимум.
Уход за велосипедом после чистки
Когда дело касается велосипедов, уход после тщательной чистки также важен. Первый шаг — всегда тщательно сушить велосипед, так как вода может быстро вызвать ржавчину. Кроме того, средства по уходу лучше распределяются по сухой поверхности.
После того, как велосипедная цепь была очищена, ее необходимо сначала высушить тряпкой, а затем смазать маслом. На этом этапе целесообразно иметь стойку для велосипедов, чтобы велосипед оставался на месте. Следите, чтобы при этом процессе масло не попадало на тормозные колодки, так как это влияет на эффективность торможения. После этого удалите излишки масла с цепи тряпкой.
В общем, все движущиеся части, такие как тросы, тормозные рычаги и рычаги переключения передач, следует регулярно смазывать. Вилку с подвеской следует регулярно чистить и смазывать.
И последнее, но не менее важное: рекомендуется регулярно проверять давление в шинах, особенно если вы хотите снова покататься на велосипеде после долгого перерыва. На боковой стороне покрышки обычно указано давление, до которого ее можно накачать, минимальное и максимальное. Чем выше давление, тем легче катится шина.