Всасывающий шланг
Всасывающий шланг присоединяется к портативной мойке в целях отбора воды из ведер, канистр и прочих емкостей.
Всасывающий шланг для портативной мойки позволяет использовать альтернативные источники воды, такие как, канистры и бочки с водой. Для этого необходимо бак вытащить с аппарата, адаптер на шланге прикрепить к резьбе, а другой конец шланга с фильтром опустить в воду. После нажатия пистолета, аппарат начинает всасывать воду. Фильтр обеспечивает отсутствие попадания грязной воды в аппарат. Фильтр можно промыть под струей воды. Благодаря длине всасывающего шланга 2 м, он обладает большим радиусом действия.
Особенности и преимущества
Монтируется прямо к мойке
- Заменяет собой бак для воды
Использование альтернативных источников воды
- Без лимита использования воды
Встроенный фильтр
- Защищает от попадания грязной воды в мойку
Большой радиус использования
- 2 метра
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,129
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|198 x 144 x 48