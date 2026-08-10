Всасывающий шланг для портативной мойки позволяет использовать альтернативные источники воды, такие как, канистры и бочки с водой. Для этого необходимо бак вытащить с аппарата, адаптер на шланге прикрепить к резьбе, а другой конец шланга с фильтром опустить в воду. После нажатия пистолета, аппарат начинает всасывать воду. Фильтр обеспечивает отсутствие попадания грязной воды в аппарат. Фильтр можно промыть под струей воды. Благодаря длине всасывающего шланга 2 м, он обладает большим радиусом действия.