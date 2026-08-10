Furtun absorbție
Furtunul de absorbție pentru curățarea mobilă este montat pe aparatul de spălat cu presiune și permite utilizarea unor surse alternative de apă, precum recipientele de apă.
Cu furtunul de absorbție pentru curățarea mobilă, puteți conecta aparatul de spălat cu presiune la surse alternative de apă, precum puțurile și recipientele de apă. Datorită lungimii sale de 2 metri, furtunul de absorbție oferă o rază mare de funcționare.
Caracteristici si beneficii
Montat pe dispozitiv
- Înlocuiește rezervorul de apă.
Surse alternative de apă
- Fără limită la volumul de apă.
Filtru integrat
- Împiedică pătrunderea apei murdare în dispozitiv.
Raza de operare mare
- 2 m lungime.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Alb
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|198 x 144 x 48