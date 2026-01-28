Aparat de spalat cu presiune joasa portabil OC 3 + Adventure

Ideal pentru curățarea echipamentelor exterioare in calatorie: aparatul de spălat cu presiune Kärcher cu baterie Li-Ion și rezervor de apă.

Curățați echipamentele chiar și atunci când sunteți afară: cu aparatul de spălat cu presiune de la Kärcher, include cutia cu accesorii adaptate optim pentru curățarea echipamentelor exterioare. Bateria sa integrată Li-Ion și rezervorul de apă detașabil permit utilizarea acestuia fără conexiune la energie sau apă. Cu un jet de apa plat de presiune moderată dar eficientă, aparatul de spălat cu presiune este ideal pentru suprafețele sensibile. Un afișaj LED semnalează dacă bateria este aproape descărcată sau daca se încarcă. Beneficiile Adventure Box: Peria universală cu fire moi poate fi atașată la pistolul de pulverizare și îndepărtează murdăria persistentă, furtunul de absorbtie permite utilizarea unor surse alternative de apă, precum fântâni sau recipiente, iar cutia de accesorii poate fi fixată cu ușurință pe dispozitiv pentru o depozitare comodă.

Caracteristici si beneficii
Concept sofisticat de depozitare
Depozitare comoda a furtunului cu spirala si a pistolului sub rezervorul de apa detasabil
Acumulator integrat litiu-ion
Curatitor portabil independent de sursa de curent
Cutie Adventure
Pentru curatare optima a echipamentului pentru activitati in aer liber
Eficient, dar cu presiune scazuta
  • Avantajul presiunii scăzute: curățare eficientă și, în același timp, delicată, ideală pentru suprafețele sensibile.
Rezervor detasabil de apa
  • Poate fi umplut cu usurinta acasa.
Design compact și ușor al dispozitivului
Gamă variată de accesorii
  • Sunt disponibile opțional numeroase accesorii pentru extinderea domeniilor de aplicare.
  • Accesoriile potrivite pentru fiecare sarcină de curățare (fie că este vorba de biciclete, echipamente de exterior, mobilier de grădină, animale de companie sau multe altele).

Specificații tehnice

Date tehnice

Interval presiune Presiune joasa
Debit transportat (l/min) max. 2
Dispozitiv alimentat cu baterii.
Tipul bateriei. Acumulatori Li-Ion
Timpul de lucru al acumulatorului (min) 15
Durata de încărcare al acumulatorului (min) 180
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 2,2
Greutate cu ambalaj (kg) 3,4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 277 x 234 x 293

Scope of supply

  • Acumulatori Li-Ion
  • Duza cu jet plat
  • Perie universală
  • Furtun de aspirație a apei
  • Cutie depozitare

Echipament

  • Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
  • Volum rezervor de apă: 4 l
  • Lungime furtun: 2.8 m
  • Filtru fin de apă integrat
  • Filtru aparat
Aparat de spalat cu presiune joasa portabil OC 3 + Adventure

Video

Domenii de intrebuintare
  • Biciclete
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Animale de companie/ caini
  • Carucioare
  • Cort/ echipament de camping
  • Incaltaminte/ incaltaminte de drumetie
  • Jucării pentru copii / cărucioare/ roți de rulare
Accesorii
Detergenti
