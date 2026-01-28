Curățați echipamentele chiar și atunci când sunteți afară: cu aparatul de spălat cu presiune de la Kärcher, include cutia cu accesorii adaptate optim pentru curățarea echipamentelor exterioare. Bateria sa integrată Li-Ion și rezervorul de apă detașabil permit utilizarea acestuia fără conexiune la energie sau apă. Cu un jet de apa plat de presiune moderată dar eficientă, aparatul de spălat cu presiune este ideal pentru suprafețele sensibile. Un afișaj LED semnalează dacă bateria este aproape descărcată sau daca se încarcă. Beneficiile Adventure Box: Peria universală cu fire moi poate fi atașată la pistolul de pulverizare și îndepărtează murdăria persistentă, furtunul de absorbtie permite utilizarea unor surse alternative de apă, precum fântâni sau recipiente, iar cutia de accesorii poate fi fixată cu ușurință pe dispozitiv pentru o depozitare comodă.