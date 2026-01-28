Портативная минимойка OC 3 + Adventure

Идеально подходит для чистки наружного оборудования в пути: компактная мойка высокого давления Kärcher с литий-ионным аккумулятором и баком для воды. Включительно Adventure Box с различными аксессуарами для оптимального расширения.

Чистите оборудование, даже когда вы находитесь вне дома: с мобильной мойкой высокого давления от Kärcher, включая коробку аксессуаров с оптимально подобранными принадлежностями для чистки уличного оборудования. Его встроенный литий-ионный аккумулятор и съемный резервуар для воды также позволяют использовать его без подключения к электросети или воде. Благодаря легкой, но эффективной плоской струе низкого давления, мойка высокого давления идеально подходит для чувствительных поверхностей. Светодиодный дисплей также сигнализирует о том, что аккумулятор почти разряжен или заряжается. Преимущества Adventure Box: универсальная щетка с мягкой щетиной может быть прикреплена к распылителю и удаляет даже стойкие загрязнения, всасывающий шланг позволяет использовать альтернативные источники воды, такие как колодцы или канистры, а коробку с принадлежностями можно легко прикрепить к устройство для хранения.

Особенности и преимущества
Портативная минимойка OC 3 + Adventure: Продуманная концепция хранения
Удобное хранение насадок и спирального шланга под съемным баком для воды.
Портативная минимойка OC 3 + Adventure: Встроенный литий-ионный аккумулятор
Мобильная мойка без использования стационарного источника питания.
Портативная минимойка OC 3 + Adventure: Комплект для путешествий
Для оптимальной очистки наружного оборудования на ходу.
Эффективная и бережная мойка низким давлением
  • Преимущество низкого давления: эффективная и в то же время очень бережная очистка, идеально подходит для чувствительных поверхностей.
Съемный бак для воды
  • Можно легко наполнить дома.
Легкая и компактная конструкция устройства
Большой выбор аксессуаров
  • Опционально доступны разнообразные аксессуары для расширения области применения.
  • Подходящие аксессуары для любой задачи по уборке (будь то велосипед, уличное оборудование, садовая мебель, собака и многое другое).
Спецификации

Технические характеристики

Регулировка давления Низкое давление
Производительность (л/мин) макс. 2
Аккумуляторный аппарат
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Время работы аккумулятора (мин) 15
Время зарядки аккумулятора (мин) 180
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,23
Вес (с упаковкой) (кг) 3,4
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 277 x 234 x 293

Scope of supply

  • Зарядное устройство: Кабель для зарядки 7,2 В PS02 (1 шт.)
  • Литий-ионный аккумулятор
  • Плоское сопло
  • Универсальная щетка
  • Всасывающий шланг
  • Коробка для хранения

Оснащение

  • Всасывание воды
  • Объем бака для воды: 4 л
  • Длина шланга: 2.8 м
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Фильтр
Видео

Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Домашние животные / собаки
  • Прогулочные коляски / детские машины
  • Тенты / туристское снаряжение
  • Обувь / походные ботинки
  • Детские игрушки / машины / беговелы
Принадлежности
Чистящее средство
