Портативная минимойка OC 3 + Adventure
Идеально подходит для чистки наружного оборудования в пути: компактная мойка высокого давления Kärcher с литий-ионным аккумулятором и баком для воды. Включительно Adventure Box с различными аксессуарами для оптимального расширения.
Чистите оборудование, даже когда вы находитесь вне дома: с мобильной мойкой высокого давления от Kärcher, включая коробку аксессуаров с оптимально подобранными принадлежностями для чистки уличного оборудования. Его встроенный литий-ионный аккумулятор и съемный резервуар для воды также позволяют использовать его без подключения к электросети или воде. Благодаря легкой, но эффективной плоской струе низкого давления, мойка высокого давления идеально подходит для чувствительных поверхностей. Светодиодный дисплей также сигнализирует о том, что аккумулятор почти разряжен или заряжается. Преимущества Adventure Box: универсальная щетка с мягкой щетиной может быть прикреплена к распылителю и удаляет даже стойкие загрязнения, всасывающий шланг позволяет использовать альтернативные источники воды, такие как колодцы или канистры, а коробку с принадлежностями можно легко прикрепить к устройство для хранения.
Особенности и преимущества
Продуманная концепция храненияУдобное хранение насадок и спирального шланга под съемным баком для воды.
Встроенный литий-ионный аккумуляторМобильная мойка без использования стационарного источника питания.
Комплект для путешествийДля оптимальной очистки наружного оборудования на ходу.
Эффективная и бережная мойка низким давлением
- Преимущество низкого давления: эффективная и в то же время очень бережная очистка, идеально подходит для чувствительных поверхностей.
Съемный бак для воды
- Можно легко наполнить дома.
Легкая и компактная конструкция устройства
Большой выбор аксессуаров
- Опционально доступны разнообразные аксессуары для расширения области применения.
- Подходящие аксессуары для любой задачи по уборке (будь то велосипед, уличное оборудование, садовая мебель, собака и многое другое).
Спецификации
Технические характеристики
|Регулировка давления
|Низкое давление
|Производительность (л/мин)
|макс. 2
|Аккумуляторный аппарат
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Время работы аккумулятора (мин)
|15
|Время зарядки аккумулятора (мин)
|180
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,23
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,4
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|277 x 234 x 293
Scope of supply
- Зарядное устройство: Кабель для зарядки 7,2 В PS02 (1 шт.)
- Литий-ионный аккумулятор
- Плоское сопло
- Универсальная щетка
- Всасывающий шланг
- Коробка для хранения
Оснащение
- Всасывание воды
- Объем бака для воды: 4 л
- Длина шланга: 2.8 м
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Фильтр
Видео
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Домашние животные / собаки
- Прогулочные коляски / детские машины
- Тенты / туристское снаряжение
- Обувь / походные ботинки
- Детские игрушки / машины / беговелы