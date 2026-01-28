Чистите оборудование, даже когда вы находитесь вне дома: с мобильной мойкой высокого давления от Kärcher, включая коробку аксессуаров с оптимально подобранными принадлежностями для чистки уличного оборудования. Его встроенный литий-ионный аккумулятор и съемный резервуар для воды также позволяют использовать его без подключения к электросети или воде. Благодаря легкой, но эффективной плоской струе низкого давления, мойка высокого давления идеально подходит для чувствительных поверхностей. Светодиодный дисплей также сигнализирует о том, что аккумулятор почти разряжен или заряжается. Преимущества Adventure Box: универсальная щетка с мягкой щетиной может быть прикреплена к распылителю и удаляет даже стойкие загрязнения, всасывающий шланг позволяет использовать альтернативные источники воды, такие как колодцы или канистры, а коробку с принадлежностями можно легко прикрепить к устройство для хранения.