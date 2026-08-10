Благодаря щетине, которая пропускает воду, эта щетка - унивесальна для очистки. Она присоединяется к пистолету аппарата, эффективно удаляет стойкие загрязнения и даже въевшуюся грязь. Мягкая щетина не повреждает деликатные поверхности, но при этом эффективно их очищает. Щетинки расположены по всей поверхности щетки, что позволяет убирать грязь с любых поверхностей, а также из труднодоступных мест сложных геометрических форм, таких как детали велосипеда.