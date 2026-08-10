Perie universală

Peria universala pentru o curatare optima. Se monteaza pe pistolul de declansare al aparatului de spălat cu presiune, îndepărtează murdăria și protejează suprafetele delicate.

Datorită perilor permeabili, peria universală poate desprinde murdăria și sa clăteasca simultan. Perii moi protejează suprafețele delicate, fără a compromite performanțele de curățare. Potrivita si pentru curatarea bicicletelor.

Caracteristici si beneficii
Poate fi atașata la pistolul de declanșare
  • O mână este liberă.
Perii moi
  • Îndepărtați murdăria și clătiți-o.
Peri de jur împrejur
  • Pentru curățare în locuri incomode.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 200 x 80 x 80
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Biciclete
  • Cort/ echipament de camping
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Carucioare
  • Jucării pentru copii / cărucioare/ roți de rulare
  • Incaltaminte/ incaltaminte de drumetie
  • Echipament sportiv (placă de surf, caiac, skateboard)
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Created with AI (artificial intelligence)

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