Perie universală
Peria universala pentru o curatare optima. Se monteaza pe pistolul de declansare al aparatului de spălat cu presiune, îndepărtează murdăria și protejează suprafetele delicate.
Datorită perilor permeabili, peria universală poate desprinde murdăria și sa clăteasca simultan. Perii moi protejează suprafețele delicate, fără a compromite performanțele de curățare. Potrivita si pentru curatarea bicicletelor.
Caracteristici si beneficii
Poate fi atașata la pistolul de declanșare
- O mână este liberă.
Perii moi
- Îndepărtați murdăria și clătiți-o.
Peri de jur împrejur
- Pentru curățare în locuri incomode.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|200 x 80 x 80
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Cort/ echipament de camping
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Carucioare
- Jucării pentru copii / cărucioare/ roți de rulare
- Incaltaminte/ incaltaminte de drumetie
- Echipament sportiv (placă de surf, caiac, skateboard)