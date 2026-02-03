Pentru toți cei care au nevoie de o soluție de curățare în călătorie, care poate fi depozitată și transportată în cele mai mici spații: aparatul de spălat cu presiune compact și ușor OC 3 foldable de la Kärcher are un rezervor de apă pliabil. Acesta poate fi pliat în cel mai scurt timp până la o dimensiune minimă și permite o depozitare care economisește spațiu. Cu bateria sa litiu-ion, dispozitivul este gata de utilizare oriunde și oricând, fără pregătiri care necesită timp: pur și simplu umpleți cu apă și începeți. Un afișaj LED oferă informații despre nivelul de încărcare al bateriei. Furtunul de presiune flexibil cu o lungime de 1,8 metri asigură o libertate de mișcare optimă în timpul curățării. Fie în camping, după o plimbare cu bicicleta sau în grădina de acasă - dispozitivul mobil de curățare în aer liber este soluția ideală pentru o curățare rapidă. Pentru extinderea domeniilor de utilizare este disponibilă o gamă largă de accesorii.