Aparat de spalat cu presiune joasa portabil OC 3 Foldable
Cu rezervor de apă pliabil, ușor de transportat, ușor de depozitat și versatil: aparatul de curățat cu presiune joasă OC 3 Foldable cu baterie litiu-ion pentru curățarea în aer liber.
Pentru toți cei care au nevoie de o soluție de curățare în călătorie, care poate fi depozitată și transportată în cele mai mici spații: aparatul de spălat cu presiune compact și ușor OC 3 foldable de la Kärcher are un rezervor de apă pliabil. Acesta poate fi pliat în cel mai scurt timp până la o dimensiune minimă și permite o depozitare care economisește spațiu. Cu bateria sa litiu-ion, dispozitivul este gata de utilizare oriunde și oricând, fără pregătiri care necesită timp: pur și simplu umpleți cu apă și începeți. Un afișaj LED oferă informații despre nivelul de încărcare al bateriei. Furtunul de presiune flexibil cu o lungime de 1,8 metri asigură o libertate de mișcare optimă în timpul curățării. Fie în camping, după o plimbare cu bicicleta sau în grădina de acasă - dispozitivul mobil de curățare în aer liber este soluția ideală pentru o curățare rapidă. Pentru extinderea domeniilor de utilizare este disponibilă o gamă largă de accesorii.
Caracteristici si beneficii
Eficientă și cu o presiune joasă și delicatăAvantajul presiunii scăzute: curățare eficientă și, în același timp, delicată, ideală pentru suprafețele sensibile. Duza standard cu jet plat curăță în mod fiabil și precis chiar și locurile greu accesibile. Duza cu jet conic este potrivită pentru o curățare și mai delicată, de exemplu a labelor animalului de companie.
Rezervor inovator, pliabilCapacitate mare (8 l) a rezervorului de apă flexibil, care poate fi pliat la o dimensiune redusă pentru un transport ușor și o depozitare care economisește spațiu. Necesitate redusă de spațiu: furtunul și pistolul de declanșare sunt depozitate în dispozitivul pliabil compact.
Acumulator integrat litiu-ionCurățare mobilă în orice moment, fără conexiune la rețeaua electrică. Durată lungă de funcționare a bateriei pentru utilizare continuă, fără încărcare intermediară. Afișajul cu LED semnalează momentul în care bateria trebuie încărcată. Priza de încărcare USB de tip C de pe dispozitiv permite o încărcare flexibilă chiar și atunci când sunteți în mișcare, de exemplu, în mașină sau la bateria de alimentare.
Manipulare simplă și comodă
- Gata de utilizare oriunde și oricând fără pregătiri consumatoare de timp, pur și simplu umpleți cu apă și începeți.
- Mâner de transport ergonomic cu fixare a furtunului pentru transport ușor.
- Rezervorul de apă poate fi umplut ușor și comod datorită deschiderii mari.
Gamă variată de accesorii
- Sunt disponibile opțional numeroase accesorii pentru extinderea domeniilor de aplicare.
- Accesoriile potrivite pentru fiecare sarcină de curățare (fie că este vorba de biciclete, echipamente de exterior, mobilier de grădină, animale de companie sau multe altele).
Specificații tehnice
Date tehnice
|Interval presiune
|Presiune joasa
|Debit transportat (l/min)
|max. 2
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Timpul de lucru al acumulatorului (min)
|max. 15
|Durata de încărcare al acumulatorului (h)
|2,25
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|3,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|305 x 298 x 271
Scope of supply
- Încărcător.: Cablu de încărcare USB-C 5 V/2 A + adaptor (1 bucata˘ din fiecare)
- Acumulatori Li-Ion
- Duza cu jet plat
Echipament
- Volum rezervor de apă: 8 l
- Lungime furtun: 1.8 m
- Tipul furtunului: Furtun flexibil de joasă presiune
- Filtru fin de apă integrat
- Pistol cu declanșator cu presiune: Pistol de declanșare cu presiune redusă
- Filtru aparat
Video
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Cort/ echipament de camping
- Echipament sportiv (placă de surf, caiac, skateboard)
- Animale de companie/ caini
- Carucioare
- Incaltaminte/ incaltaminte de drumetie
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Jucării pentru copii / cărucioare/ roți de rulare
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Ghivece flori