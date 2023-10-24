ПРАВИЛЬНАЯ ОЧИСТКА ДИСКОВ
Со временем на дисках накапливаются стойкие загрязнения, такие как дорожная грязь, тормозная пыль или дорожная соль. Чтобы алюминиевые диски сохраняли блеск, а стальные оставались без ржавчины, рекомендуется регулярно проводить тщательную очистку дисков. С помощью этих советов вы очистите их быстро и легко.
Лучший способ почистить диски: шаг за шагом
Красивые диски улучшают внешний вид любого автомобиля. Но влажность, дорожная грязь, тормозная пыль и соль сказываются на их состоянии. Со временем грязь буквально «въедается» в диски, и удалять её становится всё сложнее. Поэтому рекомендуется регулярная и тщательная очистка дисков. Особенно удобно это делать при смене с летней на зимнюю резину и наоборот, когда колёса можно почистить и убрать на хранение. Однако в течение года они также нуждаются в регулярном уходе.
Для тщательной очистки дисков вам понадобятся:
- Мойка высокого давления или ведро с водой
- Средство для очистки дисков
- Щетка для дисков
- Губка
- Мягкая ткань, например, микрофибра или кожа
Что нужно сделать:
1. Нанесите средство для очистки дисков
Для удаления стойкой грязи, такой как тормозная пыль или дорожная соль, распылите средство для очистки колесных дисков на алюминиевый или стальной диск и дайте ему подействовать. Диск должен быть сухим во время нанесения для достижения оптимального результата. Средство лучше всего прилипает к сухой поверхности.
Убедитесь, что чистящее средство по возможности не содержит кислоты — оно более бережно по отношению к материалу. Кислотные очистители дисков (pH между 1 и 5) могут со временем повредить поверхность диска, особенно если он блестящий, например, хромированные или легкосплавные диски.
2. Ополосните диск и удалите грубую грязь
Следующим шагом промойте диск мойкой высокого давления (с плоской струей), ручной портативной мойкой или ведром с теплой водой и губкой. При ручной очистке рекомендуется надевать защитные перчатки, чтобы кожа не контактировала с грязью.
Если не используете моющее средство, вы можете удалить с поверхности грязь и подготовиться к более тщательной чистке.
3. Очистите арки колес
Одновременно можно почистить арки колес автомобиля, лучше всего с помощью мойки высокого давления и насадки с плоской струей. Совет: труднодоступные места можно легче очистить с помощью мойки высокого давления со струйной трубкой.
4. Тщательно очистите диск
Теперь время для тщательной очистки дисков: несмотря на моющие средства и предварительную чистку, на дисках часто остаётся стойкая грязь, особенно в узких местах. Для их очистки эффективно использовать щетку для мойки колес. Для особо узких мест подойдет старая мягкая зубная щетка или мягкая щетка.
Если остатки не удается полностью удалить, можно повторно использовать чистящие средства: просто нанесите, дайте подействовать и тщательно смойте чистой водой.
Затем дайте диску высохнуть или протрите его кожаной тряпкой. Последнее особенно рекомендуется для хромированных и черных дисков, так как на них более заметны следы от воды.
Внимание: соблюдайте правила
Очистка дисков обычно разрешена только там, где также можно мыть автомобиль. Лучше всего это делать на автомойке самообслуживания или на автоматической мойке. Однако следует использовать предлагаемые на месте средства для очистки дисков, так как использование сторонних чистящих средств, как правило, не разрешено. Разрешена ли чистка на частной территории, зависит от местных норм.
Совет: диски и шины следует всегда чистить отдельно от остального автомобиля. Это связано с тем, что дорожная грязь и мелкие камни, а также стойкие отложения на дисках могут повредить лакокрасочное покрытие автомобиля, если использовать одну и ту же щетку для чистки кузова и колес.
Часто задаваемые вопросы
Как удалить тормозную пыль с дисков?
Въевшуюся тормозную пыль и износ шин можно быстро удалить со стальных и алюминиевых дисков с помощью специального средства для очистки дисков. Средство для очистки дисков Kärcher не содержит кислот и поэтому бережно относится к материалам. Его красноватый цвет указывает на то, как он действует с течением времени. Просто распылите средство на сухой диск, оставьте на 1–3 минуты, а затем смойте чистой водой. Стойкие загрязнения можно удалить с помощью чистящей щетки после того, как моющее средство подействует.
Как удалить остатки соли с дисков?
Тем, кто ездит по дороге на красивых литых дисках, даже зимой необходимо периодически очищать их от отложений солей, так как это в долгосрочной перспективе разрушает материал. При переходе с зимних шин на летние необходимо тщательно удалить все отложения как с алюминиевых, так и со стальных дисков. Самый простой способ сделать это — использовать очиститель дисков. Кроме того, некоторые автомойки предлагают специальные варианты очистки дисков.
Как удалить ржавчину с дисков?
Вы можете легко удалить ржавчину со стальных дисков с помощью проволочной щетки. Затем обработайте диск наждачной бумагой.
Алюминиевые и хромированные диски не ржавеют, но влага и дорожная соль могут оставить свой след. Материал может окислиться или подвергнуться коррозии из-за соли. И то, и другое следует удалять очень осторожно мягкой щеткой, так как алюминий и хром легко царапаются. Затем поверхность необходимо отполировать. Если вы достаточно уверены в своих силах, вы можете выполнить полировку самостоятельно. В противном случае рекомендуется, чтобы это сделал профессионал.
Какая щетка подходит для чистки дисков?
В качестве аксессуара к мойке высокого давления отличным вариантом станет специальная щетка для мойки колес. Благодаря своей особой форме и щеткам по всему периметру, она обеспечивает высокоэффективную очистку на 360°. Даже труднодоступные места и самые маленькие пространства на дисках можно тщательно очистить с помощью этой щетки. Благодаря равномерному распределению воды грязь растворяется и смывается равномерно.
Какие домашние средства можно использовать для чистки дисков?
Если у вас нет под рукой средства для чистки дисков, можно воспользоваться простыми домашними средствами:
Трюк 1: Очистка легкосплавных дисков с помощью зубной пасты
Домашнее средство для чистки алюминия — зубная паста. Слегка смочите чистую ткань и нанесите немного зубной пасты. Затем интенсивно протрите алюминиевые диски, пока грязь не начнет отходить. Несколько раз промойте ткань чистой водой и отожмите ее. Наконец, еще раз промойте алюминиевые диски чистой водой и дайте им высохнуть. Благодаря абразивным частицам в составе зубной пасты ее также можно использовать для полировки легких царапин. Однако будьте осторожны с хромированными дисками, поскольку они могут быть поцарапаны абразивными частицами или потерять глянцевый блеск.
Трюк 2: Очистка легкосплавных дисков с помощью чистящей пасты
Алюминиевые диски и прочие поверхности также можно очистить чистящей пастой: смочите губку водой и нанесите на нее пасту, чтобы образовалась пена. Этой пеной можно очистить алюминиевые диски. После очистки промойте диски чистой водой. Однако при использовании чистящей пасты также следует быть осторожным с глянцевыми и хромированными дисками.
Трюк 3: Очистка окрашенных дисков с помощью жидкого мыла
На окрашенных дисках и дисках с покрытием грязь и въевшаяся тормозная пыль могут повредить краску. Грязь можно деликатно удалить с помощью моющего средства: добавьте несколько капель жидкого мыла в теплую воду и очистите поверхность губкой, предпочтительно из микрофибры. Затем промойте чистой водой и протрите мягкой тканью. Если этого недостаточно для удаления грязи, следует использовать кислотонейтральный очиститель дисков.
Совет
Перед использованием самодельного средства или нового чистящего средства на диске, всегда тестируйте его на незаметном участке.
Как лучше всего чистить хромированные диски?
Со временем хромированные диски могут потерять блеск и потускнеть. Чтобы удалить тормозную пыль и ржавчину, возможно, вам не удастся использовать средства для очистки дисков, поскольку содержащаяся в них кислота может повредить нежную хромированную поверхность. Вместо этого следует использовать мягкие чистящие средства, такие как мыло и вода. Пищевая сода также является подходящим решением в быту: добавьте в миску три столовые ложки пищевой соды, добавьте немного воды, постоянно помешивая, пока не образуется паста. Используя мягкую ткань, вотрите пасту круговыми движениями, пока все отложения не будут удалены. Однако существуют средства для чистки дисков, специально разработанные для хрома и эффективно растворяющие грязь.
Помимо чистки, хром необходимо регулярно полировать, чтобы он сохранил блеск и особый внешний вид.