1. Нанесите средство для очистки дисков

Для удаления стойкой грязи, такой как тормозная пыль или дорожная соль, распылите средство для очистки колесных дисков на алюминиевый или стальной диск и дайте ему подействовать. Диск должен быть сухим во время нанесения для достижения оптимального результата. Средство лучше всего прилипает к сухой поверхности.

Убедитесь, что чистящее средство по возможности не содержит кислоты — оно более бережно по отношению к материалу. Кислотные очистители дисков (pH между 1 и 5) могут со временем повредить поверхность диска, особенно если он блестящий, например, хромированные или легкосплавные диски.