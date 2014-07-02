Струйная трубка Vario Power 360° VP 160 S (K 5 – K 7)

Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.

Особенности и преимущества
Плавная регулировка
  • Давление регулируется в зависимости от задач очистки
Экономия времени
  • Исключается необходимость в замене струйных трубок.
С поворачивающимся шарниром в диапазоне 360°
  • Возможность поворота на 360°
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,183
Вес (с упаковкой) (кг) 0,224
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 166 x 42 x 62

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
  • Для очистки колесных дисков
  • Для цветочных горшков.
  • Для очистки мусорных контейнеров.
