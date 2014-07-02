Щетка для мойки колесных дисков

Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.

Для эффективной очистки в секторе 360°. Форма щетки и распределение щетины по всему периметру позволяют превосходно очищать труднодоступные места и небольшие промежутки, например, колесные диски и спицы велосипедных колес. Щетка отличается равномерным распределением воды, смывающей грязь со всех сторон, высококачественной щетиной для эффективной и бережной очистки, надежным креплением к пистолету с помощью накидной гайки и эргономичной ручкой, облегчающей выполнение работ.

Особенности и преимущества
Равномерное распределение воды в секторе 360°
  • Равномерная очистка и удаление стойких загрязнений
Щетина высокого качества
  • Эффективная и деликатная очистка
Применение моющего средства
  • Мощная и эффективная очистка
Щетина по всему периметру щетки
  • Легкая очистка труднодоступных мест и небольших промежутков (например, между велосипедными спицами)
Щетка для мытья колесных дисков
  • Для всех типов двигателей
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,27
Вес (с упаковкой) (кг) 0,395
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 422 x 80 x 101

Совместимая техника
Области применения
  • Колесные диски
