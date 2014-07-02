Perie pentru curatat jante auto

Peria de curatat jante pentru curatarea eficienta a zonelor greu accesibile. Distribuirea uniforma a apei la 360º pentru o curatenie perfecta.

Peria de spalat jante asigura curatarea extrem de eficienta. Peria atinge zone greu accesibile si ajunge in cele mai mici orificii pentru curatarea profunda a jantelor sau spitelor. Distribuire uniforma a apei 360º pentru dizolvarea si curatarea murdariei. Perii de calitate ofera o actiune de curatare blanda si eficienta. Pe scurt: solutia ideala pentru jante si spite stralucitor de curate. Peria este compatibila cu toate aparatele de spalat cu presiune din clasele K2 - K7 Karcher.

Caracteristici si beneficii
Distribuire uniforma a apei pe 360°.
  • Curatare uniforma si desprinderea murdariei cu aderenta mare
Fire de calitate
  • Curatare eficace si fina
Aplicare de detergent
  • Dizolvare imbunatatita a murdariei si curatare eficienta
Asezare circulara a firelor
  • Pentru curatarea locurilor greu accesibile si a spatiilor intermediare mici
Perie pentru spălarea jantelor
  • Pentru toate tipurile de autovehicule

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,3
Greutate cu ambalaj (kg) 0,4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 422 x 80 x 101

Video

Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Jante
