Шаг 4: Ополосните автомобиль

Затем промойте автомобиль с помощью мойки высокого давления и чистой воды. Всегда используйте плоскую струйную насадку и держите расстояние 15 сантиметров от поверхности автомобиля или 30 сантиметров от шин. В качестве альтернативы можно подключить к мойке мягкую чистящую щетку, электрическую щетку или вращающуюся щетку. Это позволяет удалять грязь еще более тщательно. Совет: всегда мойте машину снизу вверх. Это облегчает процесс, так как видны те участки, которые еще требуют внимания.

Если у вас нет мойки высокого давления, можно смыть грязь с машины с помощью садового шланга и насадки-распылителя.