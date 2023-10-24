МОЙКА АВТОМОБИЛЯ НА ДОМУ: СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Становится все труднее смотреть через грязное лобовое стекло вашего автомобиля? Или ваш автомобиль покрыт пыльцой, листьями, дорожной солью или следами жизнедеятельности животных? Возможно, пришло время помыть автомобиль. Если вы не хотите ехать на автомойку, можно быстро и легко вымыть машину дома, используя правильное оборудование и эти советы.
Почему нужно регулярно мыть автомобиль?
Будь то коллекционный или коммерческий автомобиль, его необходимо регулярно мыть. В любое время года на кузов может оседать грязь — будь то соль зимой, пыльца весной, насекомые летом или листья осенью. Если не удалять мусор и грязь, это может со временем повредить лакокрасочное покрытие. Регулярная чистка не только придает автомобилю новый блеск, но и помогает сохранить его ценность. Следуя этим советам, вы быстро приведете свой автомобиль в порядок.
Внимание: Соблюдайте местные правила
Можете ли вы мыть машину перед своим домом, зависит от местных правил. В некоторых районах мойка запрещена на дорогах общего пользования, независимо от того, используете ли вы моющие средства или нет. На частной территории, как правило, мыть автомобиль и мотоцикл разрешено. Однако обязательным условием является то, что вода, используемая для мытья машины, должна попадать в канализацию. Перед тем как мыть машину дома, нужно узнать, не запрещено ли это на частной территории. Юридически безопасная альтернатива — мыть машину на автомойке или мойке самообслуживания.
Как помыть автомобиль самостоятельно: пошаговое руководство
Шаг 1. Удалите грязь и мусор
Прежде чем приступить к мытью машины, удалите грязь, например остатки листьев или лепестки, вручную или мягкой щеткой.
Шаг 2: Предварительная очистка
Теперь пришло время сделать предварительную очистку: удалите крупную грязь с помощью аппарата высокого давления, используя плоскую струйную насадку, чтобы предотвратить царапины при дальнейшем использовании щетки. Либо предварительно очистите автомобиль вручную с помощью пульверизатора, прикрепленного к садовому шлангу, или ведра с водой и мягкой губки. При необходимости обработайте и очистите диски. Во время предварительной мойки также следует обратить внимание на колесные арки, так как грязь в этих местах особенно трудно удалить. Для очистки этих труднодоступных участков подходит короткая струйная трубка с шарниром на 360 градусов для минимойки. Она регулируется под любым углом. Благодаря удобному положению рук, струю воды можно направлять вперед, вбок, вверх и вниз.
Шаг 3: Нанесите моющее средство
Теперь с помощью функции подачи чистящего средства на аппарате высокого давления очистите весь автомобиль с использованием автомобильного шампуня или универсального чистящего средства. Убедитесь, что моете машину снизу вверх, и дайте средству немного впитаться в грязь, чтобы оно размягчило ее. Затем его нужно просто смыть сильной струей воды. Если необходимо оставить средство для более длительного воздействия, используйте активную пену. Оно образует густую, более стойкую пену. Наносить его особенно легко с помощью пенной насадки. Либо можно нанести моющее средство на кузов автомобиля мягкой губкой. Внимание: не создавайте слишком много пены, иначе она может сползти под собственным весом и не успеет впитаться.
Шаг 4: Ополосните автомобиль
Затем промойте автомобиль с помощью мойки высокого давления и чистой воды. Всегда используйте плоскую струйную насадку и держите расстояние 15 сантиметров от поверхности автомобиля или 30 сантиметров от шин. В качестве альтернативы можно подключить к мойке мягкую чистящую щетку, электрическую щетку или вращающуюся щетку. Это позволяет удалять грязь еще более тщательно. Совет: всегда мойте машину снизу вверх. Это облегчает процесс, так как видны те участки, которые еще требуют внимания.
Если у вас нет мойки высокого давления, можно смыть грязь с машины с помощью садового шланга и насадки-распылителя.
Совет
При нанесении чистящего средства с помощью мойки высокого давления лучше использовать немного более концентрированное средство в меньших количествах, чем большое количество сильно разведённого средства, так как это может снизить его эффективность.
Шаг 5: Дайте машине высохнуть и устраните повреждения
После тщательного ополаскивания автомобиля дайте ему высохнуть или используйте кожаную тряпку. Подкрасьте небольшие неровности и царапины, которые теперь стали заметны. После полной очистки экстерьера можно приступать к уборке салона.
Удаление стойкой грязи с автомобиля
Остатки насекомых
Остатки насекомых можно удалить с помощью специального средства для удаления следов насекомых. Затем их можно аккуратно удалить с окрашенных поверхностей, решеток радиатора, наружных зеркал, окон и пластика. Просто распылите чистящее средство на пораженные участки после предварительной очистки автомобиля, дайте впитаться и смойте чистой водой. В качестве альтернативы грязь можно замочить влажным бумажным полотенцем и удалить через 15 минут.
Смола деревьев
Если вы заметили смолу на кузове, действуйте быстро. Чем свежее пятно, тем легче его удалить тёплой водой и губкой, аппаратом высокого давления или на автомойке. Если смола уже засохла, могут помочь два домашних средства: нанесите несколько капель размораживателя замков на пораженные участки или используйте жир. Можно использовать масло, маргарин или растительное масло. Через несколько минут смолу можно аккуратно удалить мягкой тканью.
Птичий помет
Птичий помет, не удалённый с автомобиля, может повредить краску, особенно в летние месяцы. Не откладывайте его удаление. Важно: засохший помет не следует счищать трением, так как это может поцарапать автомобиль. Вместо этого смочите пораженный участок тёплой водой и бумажным полотенцем перед тем, как помыть машину мойкой высокого давления или на автомойке. Затем фекалии можно легко удалить мягкой губкой или влажной тряпкой.
Остатки соли
Дорожную соль и песок зимой следует регулярно смывать с автомобиля, так как они могут усилить коррозию уже поврежденных участков, таких как сколы или царапины на краске. Дорожную соль также следует регулярно удалять с днища автомобиля. Для лучшей защиты кузова от влаги и соли рекомендуется тщательно мыть машину перед зимой, а затем обрабатывать краску восковой полиролью для её сохранения.
Чистка автомобильных окон и зеркал
Водители и те, кто ежедневно ездит на работу, знают эту проблему: грязь, пыльца и насекомые быстро скапливаются на лобовом стекле в тёплое время года. Это не только портит внешний вид, но и может серьёзно ограничить видимость. Независимо от того, когда планируется следующая заправка или автомойка, лобовое стекло, боковые окна и зеркала следует чистить чаще. Лучше всего это делать с помощью специального средства для чистки автомобильных стёкол, который гарантирует чистку без разводов и бликов, а также удаляет насекомых, дорожную грязь и отпечатки пальцев. Часто в состав чистящих средств входят добавки, которые создают антистатический эффект, чтобы стеклянные поверхности загрязнялись меньше и их было легче очищать в будущем. Чтобы очистить окна, просто нанесите средство на поверхность, дайте ему немного впитаться и протрите мягкой микрофибровой тряпкой. Ещё проще это сделать с комплектом для очистки автомобильных стекол для электрического скребка для льда, который можно использовать круглый год. Мощное вращение электрического скребка помогает легко удалить застывшую грязь.