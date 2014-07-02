Активная пена Ultra Foam для бесконтактной мойки RM 615, 1л

Средство с интенсивным пенообразованием содержит новый активный очищающий компонент, легко и быстро удяляющий с автомобилей масла, смазки и все типичные дорожные загрязнения. Не содержит фосфатов, не повреждает обрабатываемые материалы.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 1
Единица упаковки (шт.) 6
Вес (кг) 1,033
Вес (с упаковкой) (кг) 1,107
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 100 x 100 x 215
Совместимая техника
Области применения
  • Легковые автомобили.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Дома на колесах
Принадлежности
