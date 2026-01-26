Средство для удаления следов насекомых 3-в-1 RM 618, 500мл

Бережно удаляет следы насекомых с лакокрасочных покрытий, решетки радиатора, зеркал заднего вида, стекол и пластмассовых деталей. Безопасно очищает любые материалы (алюминий, полимерные материалы, лакокрасочные покрытия). Действует быстро и эффективно. Малый расход.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (мл) 500
Единица упаковки (шт.) 8
Вес (кг) 0,537
Вес (с упаковкой) (кг) 0,669
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 70 x 70 x 270
Средство для удаления следов насекомых 3-в-1 RM 618, 500мл
Средство для удаления следов насекомых 3-в-1 RM 618, 500мл
Совместимая техника
Области применения
  • Окрашенные поверхности
  • Металл
  • Хром
  • Пластик
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова