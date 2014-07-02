Мягкая щетка WB 60
Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.
Прекрасно подходит для очистки площадей больших размеров, например, кузовов автомобилей и жилых прицепов, лодок, зимних садов, роллетов. Отличается мягкой, не повреждающей поверхности щетиной, высокой производительностью благодаря большой ширине (248 мм), наличием кольца для защиты от царапин, накидной гайки для надежной стыковки с пистолетом и резинового скребка для удаления стойких загрязнений (например, следов насекомых). Работа облегчается благодаря эргономичной форме ручки.
Особенности и преимущества
Большая рабочая ширина (248 мм)
- Идеально подходит для очистки больших поверхностей
Резиновая накладка
- Очистка стойких загрязнений
Применение моющего средства
- Мощная и эффективная очистка
Мягкая щетина, не повреждающая поверхность
- Мягкая очистка деликатных поверхностей
Защитное кольцо по периметру
- Не повреждает поверхность
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,291
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,471
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|270 x 261 x 177
Видео
Совместимая техника
- G 7.180
- K
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 OPP OJ*EU
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact *EU
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T50
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car *EU
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home *EU
- K 5 Premium Plus
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Plus (CEM)
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
Области применения
- Мойка автомобилей
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Дома на колесах
- Оранжереи
- Чистка солнечных батарей
- Жалюзи/рольставни
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Садовые игрушки