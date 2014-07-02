Perie de spalare pentru suprafete delicate WB 60
Perie moale pentru curatarea suprafetelor mari, ex. masini, caravane, barci, sere sau obloane cilindrice). Latimea de lucru de 248 mm asigura o acoperire optima.
Peria moale cu o latime de lucru de 248 mm este ideala pentru curatarea suprafetelor mari - sere, masini, barci, caravane si storuri. Pe langa puterea superioara de curatare, perii moi sunt blanzi cu suprafetele. Inelul de protectie exterior protejeaza suprafetele impotriva zgarieturilor. Include o saiba de imbinare pentru asigurarea conectarii pistolului de pulverizare, tamponul din cauciuc indeparteaza murdaria grosiera, ex. insecte si maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii. Solutia ideala pentru curatarea suprafetelor mari din jurul casei si al gradinii. Perie moale adecvata pentru toate curatitoarele cu presiune, electrocasnice, din seria K2 - K7 Karcher.
Caracteristici si beneficii
Latimea utila de 248 mm
- Acoperire buna, ideala pentru curatarea suprafetelor mari
Baza din cauciuc
- Indeparteaza murdaria cu aderenta mare.
Aplicare de detergent
- Dizolvare imbunatatita a murdariei si curatare eficienta
Fire moi pentru protejarea suprafetei
- Curatare cu grija si usoara a suprafetelor sensibile
Inel protector marginal
- Nu zgarie.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|270 x 261 x 177
Masini compatibile
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home *EU
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T 150
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Limited Edition *EU
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Plus
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
Domenii de intrebuintare
- Autovehicule
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Locuințe mobile
- Sere
- Jaluzele/rulouri
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Jucarii de gradina