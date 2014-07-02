Щетка Power Brush WB 150

Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.

Щетка WB 150 идеально подходит для чистки чувствительных поверхностей, таких как лаковые поверхности автомобилей и мотоциклов, окна, стекла зимних садов, гаражные ворота, ролеты, жалюзи, садовая мебель, велосипеды и т. д. Инновационная моющая щетка с двумя вращающимися плоскими форсунками совмещает мощную силу с щадящим действием. Работа с WB 150 дает значительную экономию энергии и воды и до 30% экономию времени. Быстрая, эффективная и легкая чистка высоким давлением в сочетании со щеткой обеспечивает еще больше чистоты в доме и в саду. Подходит к аппаратам высокого давления серии К 2 - К 7.

Особенности и преимущества
Сочетание струи высокого давления и щеточной обработки
  • Экономия до 30% времени, энергии и воды
Компактность
  • Идеально подходит для очистки труднодоступных мест и небольших поверхностей
Вращающееся плоское сопло
  • Мощная сила очистки.
Покрытие
  • Очистка без брызг
Мягкая щетина, не повреждающая поверхность
  • Мягкая очистка деликатных поверхностей
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,701
Вес (с упаковкой) (кг) 0,966
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 392 x 222 x 211

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Гаражные ворота
  • Оранжереи
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Жалюзи/рольставни
  • Дома на колесах
  • Садовые игрушки
Принадлежности
