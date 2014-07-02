WB 150 Perie de spalat cu presiune
Perie WB 150 pentru curățarea fără stropire a suprafețelor sensibile. Combinația eficientă dintre presiunea ridicată a apei și cea a periei manuale economisește energie, apă și până la 30% din timp.
Peria WB 150 este perfectă pentru curățarea fără stropire a suprafețelor sensibile, cum ar fi vopseaua autovehiculelor sau motocicletelor, geamurile, ușile de garaj, obloanele, jaluzelele, mobilierul de grădină, bicicletele etc. Peria de spălare inovatoare, cu două duze rotative cu jet plat, combină puterea maximă cu o forță delicată. Noul dispozitiv de curățare a suprafețelor cu perie de spălare moale impresionează prin combinația eficientă dintre un jet de înaltă presiune și presiunea manuală a periei. Lucrul cu peria de spălare puternică duce la economii semnificative de energie și apă - precum și la o economie de timp de până la 30%. Curățarea rapidă, eficientă și fără efort cu ajutorul presiunii înalte în combinație cu o perie asigură case și grădini și mai curate. Potrivit pentru toate aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 2 până la K 7.
Caracteristici si beneficii
Imbinarea jetului cu presiune mare cu presiunea manuala asupra periei
- Economisire a 30% din durata curatarii si economie de energie si de apa
Forma compacta
- Ideala pentru curatarea suprafetelor greu accesibile sau mici
Duza rotativa cu fanta
- Putere marita de curatare
Capac protector
- Curatare fara stropire
Coroana moale a periei
- Curata suprafete delicate.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|392 x 222 x 211
Masini compatibile
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home *EU
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T 150
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Limited Edition *EU
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Plus
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Plus
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
Domenii de intrebuintare
- Autovehicule
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Usi de garaj
- Sere
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Jaluzele/rulouri
- Locuințe mobile
- Jucarii de gradina