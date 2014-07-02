WB 150 Perie de spalat cu presiune

Perie WB 150 pentru curățarea fără stropire a suprafețelor sensibile. Combinația eficientă dintre presiunea ridicată a apei și cea a periei manuale economisește energie, apă și până la 30% din timp.

Peria WB 150 este perfectă pentru curățarea fără stropire a suprafețelor sensibile, cum ar fi vopseaua autovehiculelor sau motocicletelor, geamurile, ușile de garaj, obloanele, jaluzelele, mobilierul de grădină, bicicletele etc. Peria de spălare inovatoare, cu două duze rotative cu jet plat, combină puterea maximă cu o forță delicată. Noul dispozitiv de curățare a suprafețelor cu perie de spălare moale impresionează prin combinația eficientă dintre un jet de înaltă presiune și presiunea manuală a periei. Lucrul cu peria de spălare puternică duce la economii semnificative de energie și apă - precum și la o economie de timp de până la 30%. Curățarea rapidă, eficientă și fără efort cu ajutorul presiunii înalte în combinație cu o perie asigură case și grădini și mai curate. Potrivit pentru toate aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 2 până la K 7.

Caracteristici si beneficii
Imbinarea jetului cu presiune mare cu presiunea manuala asupra periei
  • Economisire a 30% din durata curatarii si economie de energie si de apa
Forma compacta
  • Ideala pentru curatarea suprafetelor greu accesibile sau mici
Duza rotativa cu fanta
  • Putere marita de curatare
Capac protector
  • Curatare fara stropire
Coroana moale a periei
  • Curata suprafete delicate.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,7
Greutate cu ambalaj (kg) 1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 392 x 222 x 211

Video

Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Autovehicule
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Usi de garaj
  • Sere
  • Ferestre și suprafațe din sticlă
  • Jaluzele/rulouri
  • Locuințe mobile
  • Jucarii de gradina
Accesorii
