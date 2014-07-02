Peria WB 150 este perfectă pentru curățarea fără stropire a suprafețelor sensibile, cum ar fi vopseaua autovehiculelor sau motocicletelor, geamurile, ușile de garaj, obloanele, jaluzelele, mobilierul de grădină, bicicletele etc. Peria de spălare inovatoare, cu două duze rotative cu jet plat, combină puterea maximă cu o forță delicată. Noul dispozitiv de curățare a suprafețelor cu perie de spălare moale impresionează prin combinația eficientă dintre un jet de înaltă presiune și presiunea manuală a periei. Lucrul cu peria de spălare puternică duce la economii semnificative de energie și apă - precum și la o economie de timp de până la 30%. Curățarea rapidă, eficientă și fără efort cu ajutorul presiunii înalte în combinație cu o perie asigură case și grădini și mai curate. Potrivit pentru toate aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 2 până la K 7.