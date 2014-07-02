Пенная насадка FJ 6

Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекло или камень. Объем контейнера 0,6 л.

Пенная насадка FJ 6 для бытовых минимоек Kärcher. Формирует интенсивную пену для легкой очистки любых поверхностей (каменных, стеклянных, лакокрасочных покрытий автомобилей и мотоциклов и т. д.). Насадка легко присоединяется к пистолету, а чистящее средство заливается в ее контейнер. Насадка позволяет регулировать дозирование чистящего средства (желтой ручкой) и параметры струи. Подходит к любым аппаратам классов K 2 – K 7. Идеально сочетается со средством Kärcher Ultra Foam Cleaner.

Особенности и преимущества
Объем контейнера 0,6 л.
  • Хватает на дольше времени, без доливания средства
Легкая смена моющих средств
  • Удобство в применении.
Мощная пена, которая долго держится
  • Очистка любой поверхности без усилий
Система дозирования чистящего средства
  • Потребление моющего средства зависит от дозировки
Прозрачная емкость
  • Всегда видимое наполнение
Спецификации

Технические характеристики

Цвет антрацит
Вес (кг) 0,163
Вес (с упаковкой) (кг) 0,262
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 93 x 201 x 184
Совместимость Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Оранжереи
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Террасы
  • Жалюзи/рольставни
  • Очистка дорожек
  • Очистка дворовых участков и подъездных путей
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Дома на колесах
