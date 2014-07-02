Duză de spumare FJ 6
Duza din spumare FJ 6 pentru curatarea cu spuma puternica (de ex. curatitor cu spuma). Pentru autoturisme, motociclete, etc. si pentru aplicarea produselor de curatare pe suprafetele si fatadele din piatra si lemn.
Duza de spumare FJ 6 cu spuma foarte puternica pentru curatarea usoara a tuturor suprafetelor, cum ar fi vopsea, sticla si piatra. Ideala pentru vehicule, gradini de iarna, mobilier de gradina, fatade, casa scarii, rulote, alei, pereti, jaluzele, terase, drumuri de acces, etc. Capacitatea aproximativa a recipientului este de 0,6 litri. Turnati detergent Kärcher direct in duza de spumare, atasati duza pe pistol si aplicati spuma. Doza de detergent poate fi ajustata usor de la duza de spumare (buton galben). Nivelul jetului poate fi ajustat la nevoie. Adecvata pentru toate curatitoarele cu apa sub presiune Kärcher Consumer clasa K 2 – K 7. Ideala pentru curatitoarele cu spuma Kärcher.
Caracteristici si beneficii
Recipient cu volumul de 0,6 l
- Pentru faze mai lungi de curaţare, fara umplere suplimentara
Inlocuire simpla a diferiţilor detergenţi
- Foarte uşor de folosit
Spuma puternica şi adeziva
- Curaţare fara efort a oricaror tipuri de suprafeţe
Dozarea detergentului
- Consum de detergent ajustat de utilizator
Recipient transparent de detergent
- Continutul recipientului este vizibil in orice moment.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|antracit
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|93 x 201 x 184
|Compatibilitate
|Pentru pistoale mai vechi până la anul de construcție 2010 (pistol M, 96, 97): seste nevoie de un adaptor M (2.643-950.0).
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Autovehicule
- Sere
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Terasa
- Jaluzele/rulouri
- Poteci
- Intrări (în curte), alei
- Grădină și ziduri de piatră
- Locuințe mobile