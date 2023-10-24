Pasul 4: Clătiți mașina

Clătiți mașina cu aparatul de spălat cu presiune și apă curată. Lucrați întotdeauna cu duza cu jet plat și păstrați o distanță de 15 centimetri față de suprafața mașinii sau de 30 de centimetri față de anvelope. Alternativ, la aparatul de spălat cu presiune poate fi conectată o perie de spălare moale, o perie electrică sau o perie rotativă. Acestea îndepărtează și mai bine resturile. Sfat: Spălați întotdeauna mașina de jos în sus. Astfel, este mai ușor să vedeți ce zone rămân necurățate.

Dacă nu dețineți un aparat de spălat cu presiune, puteți să clătiți mașina cu un furtun de grădină și un pistol de pulverizare.