Peria rotativă de spălare WB 130 Car & Bike de la Kärcher este potrivită pentru curățarea autovehiculelor și motocicletelor, datorită microfibrelor moi ale acesteia oferă rezultate impresionante de curățare. Rotația puternică garantează o curățare eficientă și temeinică. Accesoriul inovator interschimbabil Car & Bike poate fi schimbat rapid, ușor și fără contact cu murdăria, datorită manetei de eliberare. Datorită închiderii inteligente cu velcro, secțiunea de lavetă a accesoriului din două piese poate fi îndepărtată după curățare și spălată în mașină la 60 °C. Peria rotativă de spălare este potrivită pentru toate aparatele de spălat cu presiune din clasa Kärcher K 2 până la K 7. Dacă este necesar, se poate folosi și detergentul, care poate fi aplicat cu peria conectată la aparatul de spălat cu presiune. Cele două accesorii interschimbabile Universal și Home & Garden, disponibile separat, pentru peria rotativă de spălare WB 130 sunt potrivite pentru toate suprafețele netede și pentru suprafețele rezistente.