WB 130 perie rotativă de spălare pentru autovehicule și motocicletelor

Curățarea delicată a autovehiculelor și motocicletelor: Perie de spălare rotativă cu accesoriu inovator detașabil din microfibră. Se poate spăla la mașină la 60 °C.

Peria rotativă de spălare WB 130 Car & Bike de la Kärcher este potrivită pentru curățarea autovehiculelor și motocicletelor, datorită microfibrelor moi ale acesteia oferă rezultate impresionante de curățare. Rotația puternică garantează o curățare eficientă și temeinică. Accesoriul inovator interschimbabil Car & Bike poate fi schimbat rapid, ușor și fără contact cu murdăria, datorită manetei de eliberare. Datorită închiderii inteligente cu velcro, secțiunea de lavetă a accesoriului din două piese poate fi îndepărtată după curățare și spălată în mașină la 60 °C. Peria rotativă de spălare este potrivită pentru toate aparatele de spălat cu presiune din clasa Kärcher K 2 până la K 7. Dacă este necesar, se poate folosi și detergentul, care poate fi aplicat cu peria conectată la aparatul de spălat cu presiune. Cele două accesorii interschimbabile Universal și Home & Garden, disponibile separat, pentru peria rotativă de spălare WB 130 sunt potrivite pentru toate suprafețele netede și pentru suprafețele rezistente.

Caracteristici si beneficii
Cap rotativ de perie
  • Curatare fina si eficace
Schimbarea accesoriului prin intermediul pârghiei de eliberare
  • Schimbarea mai rapidă și mai ușoară a accesoriului fără contact cu murdăria.
  • Mâinile tale rămân întotdeauna curate.
  • Alegeți accesoriul potrivit pentru diferite aplicații.
Accesoriu inovator din microfibră cu sistem de fixare cu velcro, detașabil și lavabil
  • Spălarea materialului la max. 60° C.
  • Accesoriul este din nou gata de utilizare rapid și fără mari eforturi.
În special curăță cu grija
  • Ideal pentru curățarea suprafețelor sensibile, cum ar fi vopseaua.
Aplicarea detergentului cu ajutorul periei conectate la aparatul de spălat cu presiune
  • Dizolvare imbunatatita a murdariei si curatare eficienta
Carcasă transparentă
  • Experiența noua de curățare datorită capacului transparent.
Suport integrat cu perii
  • Reduce stropii de apă și protejează atât utilizatorul, cât și împrejurimile.
Compatibil cu adaptorul furtunului de grădină
  • Conexiune la furtunul de grădină, poate fi utilizat fără aparat de spălat sub presiune.

Specificații tehnice

Date tehnice

Compoziția fibrelor textile 75% poliester, 25% poliamidă
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,4
Greutate cu ambalaj (kg) 0,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 305 x 156 x 137

Dacă aveți întrebări cu privire la modelul anterior WB 120, contactați partenerul nostru de service sau comerciantul Kärcher.

Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Autovehicule
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
Accesorii
CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

