WB 130 perie rotativă de spălare pentru autovehicule și motocicletelor
Curățarea delicată a autovehiculelor și motocicletelor: Perie de spălare rotativă cu accesoriu inovator detașabil din microfibră. Se poate spăla la mașină la 60 °C.
Peria rotativă de spălare WB 130 Car & Bike de la Kärcher este potrivită pentru curățarea autovehiculelor și motocicletelor, datorită microfibrelor moi ale acesteia oferă rezultate impresionante de curățare. Rotația puternică garantează o curățare eficientă și temeinică. Accesoriul inovator interschimbabil Car & Bike poate fi schimbat rapid, ușor și fără contact cu murdăria, datorită manetei de eliberare. Datorită închiderii inteligente cu velcro, secțiunea de lavetă a accesoriului din două piese poate fi îndepărtată după curățare și spălată în mașină la 60 °C. Peria rotativă de spălare este potrivită pentru toate aparatele de spălat cu presiune din clasa Kärcher K 2 până la K 7. Dacă este necesar, se poate folosi și detergentul, care poate fi aplicat cu peria conectată la aparatul de spălat cu presiune. Cele două accesorii interschimbabile Universal și Home & Garden, disponibile separat, pentru peria rotativă de spălare WB 130 sunt potrivite pentru toate suprafețele netede și pentru suprafețele rezistente.
Caracteristici si beneficii
Cap rotativ de perie
- Curatare fina si eficace
Schimbarea accesoriului prin intermediul pârghiei de eliberare
- Schimbarea mai rapidă și mai ușoară a accesoriului fără contact cu murdăria.
- Mâinile tale rămân întotdeauna curate.
- Alegeți accesoriul potrivit pentru diferite aplicații.
Accesoriu inovator din microfibră cu sistem de fixare cu velcro, detașabil și lavabil
- Spălarea materialului la max. 60° C.
- Accesoriul este din nou gata de utilizare rapid și fără mari eforturi.
În special curăță cu grija
- Ideal pentru curățarea suprafețelor sensibile, cum ar fi vopseaua.
Aplicarea detergentului cu ajutorul periei conectate la aparatul de spălat cu presiune
- Dizolvare imbunatatita a murdariei si curatare eficienta
Carcasă transparentă
- Experiența noua de curățare datorită capacului transparent.
Suport integrat cu perii
- Reduce stropii de apă și protejează atât utilizatorul, cât și împrejurimile.
Compatibil cu adaptorul furtunului de grădină
- Conexiune la furtunul de grădină, poate fi utilizat fără aparat de spălat sub presiune.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Compoziția fibrelor textile
|75% poliester, 25% poliamidă
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|305 x 156 x 137
Dacă aveți întrebări cu privire la modelul anterior WB 120, contactați partenerul nostru de service sau comerciantul Kärcher.
Masini compatibile
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home *EU
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T 150
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Limited Edition *EU
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Plus
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
Domenii de intrebuintare
- Autovehicule
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.