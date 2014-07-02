Автомобильный шампунь 3 в 1 RM 610, 1л

Высокоэффективный шампунь с уникальной формулой "3 в 1", включающей активный очищающий компонент и компоненты для быстрой сушки поверхностей и придания им блеска. Гарантирует одновременно очистку, уход и защиту. Обеспечивает бережную мойку любых автомобилей.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 1
Единица упаковки (шт.) 6
Вес (кг) 1,006
Вес (с упаковкой) (кг) 1,157
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 100 x 100 x 215
Свойства
  • Эффективное и деликатное мульти-функциональное чистящее средство
  • Для очистки деликатных деталей автомобилей и мотоциклов
  • Быстрая и эффективная очистка при использовании аппаратов высокого давления Керхер.
  • Формула быстрого высыхания гарантирует очистку без разводов и необходимости вручную полировать поверхность
  • Формула ультра блеска для сияния всего автомобиля
  • Система Plug ’n’ Clean - это самый простой и удобный способ применения моющего средства при использовании аппарата высокого давления Kärcher
  • Готовое к использованию чистящее средство
  • Разработано специально для устройств Kärcher с гарантированной совместимостью материалов.
  • Корпус бутылки изготовлен из 100% переработанного пластика.
  • Сделано в Германии
Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • EUH 210 Паспорт безопасности доступен по запросу
Области применения
  • Мойка автомобилей
