Чтобы удалить стойкую грязь из бака, можно использовать средства, найденные в доме. Простой и очень эффективный способ вымыть бак – использовать уксусную эссенцию. Смешивание равных частей уксусной эссенции и воды не только растворяет грязь, но и устраняет неприятные запахи на долгое время. Даже самые вонючие баки можно очистить таким способом. Кроме того, уксус является экологически разлагаемым и, следовательно, хорошей альтернативой промышленным чистящим средствам. После промывания бака шлангом, домашнее уксусное средство следует налить в бак с небольшим количеством воды. Для легких загрязнений оставьте смесь в баке с закрытой крышкой на один или два часа. Если бак сильно загрязнен, вам может понадобиться почистить засохшую грязь после того, как смесь подействует. Но будьте осторожны при ручной очистке бака: всегда надевайте перчатки и защитные очки, так как уксус может раздражать кожу.

Помимо уксусной эссенции, для очистки бака также подходит лимонная кислота. Для этого растворите лимонную кислоту в воде в соответствии с инструкцией производителя и используйте её так же, как уксусную эссенцию.