ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА МУСОРНЫХ БАКОВ И ЭФФЕКТИВНАЯ БОРЬБА С ЗАПАХАМИ
Мусорные баки являются неотъемлемой частью любого домашнего хозяйства. Однако помимо правильного разделения и утилизации отходов, важно также регулярно очищать мусорные баки. В противном случае вы не только столкнетесь с неприятными запахами, но и можете обнаружить, что такие вредители, как личинки, начинают обживаться в ваших баках. Но как правильно очищать эти пластиковые баки? Помимо использования домашних средств для борьбы с запахами и загрязнениями, существуют также различные устройства для очистки мусорных баков. Ознакомьтесь с этими советами и хитростями!
Ручная очистка мусорных баков
Особенно в жаркие летние дни может быть трудно подойти к мусорному баку из-за неприятных запахов, исходящих от него. Органические или биоразлагаемые отходы, такие как мясо, начинают быстро гнить. В результате возникает не только неприятный запах, но вероятность того, что можно обнаружить личинки в мусорном баке спустя некоторое время. Регулярная очистка мусорного бака устраняет неприятные запахи и предотвращает их появление. Чтобы подготовить мусорный бак к очистке, сначала удалите грязь и любые остатки пищи или мусор внутри. Теперь пришло время хорошо очистить внутреннюю часть. Используя садовый шланг, щетку для мытья или ручную щетку, вы сможете очистить бак от большей части грязи. Используйте шланг, чтобы опрыскивать внутреннюю часть бака сверху вниз, пока грубая грязь не соберется внизу. Эта грязная вода не должна выливаться где попало, а должна быть утилизирована должным образом в канализацию.
Чтобы удалить стойкую грязь из бака, можно использовать средства, найденные в доме. Простой и очень эффективный способ вымыть бак – использовать уксусную эссенцию. Смешивание равных частей уксусной эссенции и воды не только растворяет грязь, но и устраняет неприятные запахи на долгое время. Даже самые вонючие баки можно очистить таким способом. Кроме того, уксус является экологически разлагаемым и, следовательно, хорошей альтернативой промышленным чистящим средствам. После промывания бака шлангом, домашнее уксусное средство следует налить в бак с небольшим количеством воды. Для легких загрязнений оставьте смесь в баке с закрытой крышкой на один или два часа. Если бак сильно загрязнен, вам может понадобиться почистить засохшую грязь после того, как смесь подействует. Но будьте осторожны при ручной очистке бака: всегда надевайте перчатки и защитные очки, так как уксус может раздражать кожу.
Помимо уксусной эссенции, для очистки бака также подходит лимонная кислота. Для этого растворите лимонную кислоту в воде в соответствии с инструкцией производителя и используйте её так же, как уксусную эссенцию.
Совет
Собирайте органические отходы в специальные мусорные пакеты или заворачивайте их в газету перед утилизацией. Это помогает дольше сохранять бак в чистоте.
Специальная обработка для баков, зараженных насекомыми
Перед очисткой мусорного бака всегда проверяйте, не поселились ли в нем вредители. Это чаще происходит летом, когда органические отходы начинают разлагаться. Особенно личинки могут устроить себе дом в вашем баке. Из-за высоких температур и влажной среды внутри бака мухи иногда откладывают свои яйца, что приводит к заражению личинками. Поскольку это может быстро распространиться на соседние баки, белые личинки следует удалить до начала очистки. Вам понадобится простое домашнее средство. Вымойте бак смесью соли, уксуса и теплой воды.
Такие смеси дезинфицируют поверхность пластика и нейтрализуют неприятные запахи. В качестве альтернативы можно использовать специальное средство для очистки пластмасс, которое распыляется непосредственно на бак, а затем смывается чистой водой.
Используйте давление воды для промывки мусорного бака
Если вы хотите тщательно очистить бак, воспользуйтесь мойкой среднего давления. Водяная струя позволяет эффективно удалять даже стойкие отложения, прилипшие отходы и мох.
Аккумуляторная мойка особенно подходит для использования на улице, так как не требует подключения к электросети. Для подачи воды можно использовать либо обычное водоснабжение, либо с помощью всасывающего шланга вода может поступать из альтернативных источников, таких как дождевые бочки или канистры. Давление воды ниже, чем у мойки высокого давления, что делает его подходящим для очистки мусорных баков. Максимальная мощность в 24 бара обеспечивает эффективное удаление грязи без повреждения пластика бака.
Как очистить бак с помощью мойки среднего давления:
- Сначала подключите садовый шланг к предусмотренному разъему. Для включения устройства необходим аккумулятор на 18 В и снятие блокировки. Для начала очистки просто нажмите на выключатель.
- Промойте внутреннюю часть бака сверху вниз водяной струей. Грязь будет отрываться и собираться на дне бака. При необходимости бак нужно опорожнить и слить содержимое в канализацию.
- После этого бак следует тщательно промыть снова, пока вся грязь не исчезнет.
- Теперь можно быстро опрыскать внешнюю часть бака с помощью мойки среднего давления.
Совет
Чтобы вода не скапливалась в баке во время очистки, его можно предварительно положить на бок, чтобы вода могла стекать прямо из бака. Для удобной очистки рекомендуется использовать регулируемую струйную трубку 360°. Если прикрепить удлинительную трубку и установить её под прямым углом, бак можно удобно очистить стоя.
Если вы хотите удалить особенно стойкие запахи, попробуйте чистящее средство, которое можно нанести с помощью, например, пенной насадки. Для очистки баков хорошо подойдет средство для очистки пластмасс. Помимо высокой эффективности, оно не только эффективно удаляет прилипшую грязь, но и обеспечивает длительную защиту цвета и материала контейнера.
Для очистки очень стойкой грязи, которую нельзя удалить водяной струей, можно попробовать использовать моечную щетку для тщательной очистки без разбрызгивания. Для этого прикрепите щетку к мойке среднего давления и используйте длинные щетинки, чтобы очистить глубоко внутри бака. Насадка на щетке позволяет чередовать скраббинг и промывание. Вращающаяся головка позволяет очищать труднодоступные места. В качестве альтернативы можно использовать грязевую фрезу, которая входит в комплект поставки. Она обеспечивает глубокую очистку с помощью вращающейся струи.
Можно также использовать аппарат высокого давления для очистки мусорных баков. Однако должно быть установлено минимальное давление, чтобы уменьшить разбрызгивание воды. С помощью функции подачи чистящего средства на устройстве, вы можете нанести моющее средство на поверхности с помощью мойки высокого давления. Дайте ему впитаться некоторое время, а затем промойте чистой водой до полного удаления грязи. Для легких загрязнений достаточно использовать садовый шланг, а сочетание с распылительной насадкой обеспечит легкую очистку без дополнительных усилий.
Дайте баку высохнуть после промывки
Независимо от того, был ли мусорный бак вымыт вручную или с помощью устройства, его всегда следует оставлять высохнуть перед тем, как помещать внутрь новые мешки для мусора. Если внутри останется влага, это может создать идеальные условия для образования плесени. Лучше всего оставить бак перевернутым к стене после очистки. Это позволит лишней воде стечь и одновременно обеспечит хорошую циркуляцию воздуха внутри бака. Если вы хотите ускорить процесс, можно использовать старую газету. Она обладает высокой впитываемостью, поэтому ее можно использовать для протирки и сушки бака одновременно. В качестве альтернативы можно также использовать пылесос для влажной и сухой уборки, чтобы высосать влагу из мусорного бака.