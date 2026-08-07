Струйная трубка

Удлинительная трубка для увеличения радиуса действия аппарата на 0,4 м. Обеспечивает легкую и эффективную очистку труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher системы Handheld.

Удлинительная трубка предназначена для соединения аппарата среднего давления Kärcher с принадлежностями системы Handheld, оснащенными разъемом Quick Connect. Она облегчает выполнение работ и благодаря увеличению расстояния до пользователя обеспечивает ему защиту от разлетающихся брызг воды. Удлинительная трубка совместима с аппаратами среднего давления Kärcher и может использоваться только в сочетании с принадлежностями системы Handheld с разъемом Quick Connect, например струйной трубкой MJ 24 Handheld.

Особенности и преимущества
Присоединение аксессуаров для аппаратов Kärcher KHB и OC 6-18 при помощи разъема Quick Connect
  • Удобство работы и защита пользователя от брызг воды.
Цветовая кодировка байонетного разъема
  • Четкое отличие от принадлежностей для аппаратов высокого давления.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,137
Вес (с упаковкой) (кг) 0,208
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 384 x 40 x 37
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Created with AI (artificial intelligence)

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