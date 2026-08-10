Роторное сопло DB 24

Роторное сопло для аппаратов среднего давления серии KHB и портативной мойки OC 6-18 эффективно удаляет стойкие загрязнения. Прекрасно подходит и для чистки узких мест.

Роторное сопло DB 24 обеспечивает высокую эффективность очистки благодаря мощной вращающейся струе воды, которая легко удаляет даже самые стойкие загрязнения. Особенно полезно для очистки стыков, щелей и труднодоступных мест. Система Quick Connect гарантирует быструю и удобную установку насадок, экономя ваше время. Сопло совместимо со всеми ручными аккумуляторными аппаратами среднего давления серии KHB, а также с портативными мойками OC 6-18.

Особенности и преимущества
Вращающаяся струя
  • Повышенная эффективность удаления стойких загрязнений и очистки узких мест, например щелей и стыков.
Адаптер Quick Connect
  • Быстрая и легкая замена принадлежностей.
Компактность
  • Удобство хранения и транспортировки.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,087
Вес (с упаковкой) (кг) 0,109
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 106 x 42 x 44
Области применения
  • Балконы
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Декоративные предметы (горшки для растений и др.)
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовые игрушки
  • Клетки и лежанки для животных
  • Для очистки мусорных контейнеров.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Колесные диски
Принадлежности
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