DB 24 Dirt blaster

Caracteristici si beneficii
Jet punctiform rotativ
Adaptor Quick Connect
Forma compacta
  • Depozitare și transport simplu.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 106 x 42 x 44
Domenii de intrebuintare
  • Balcoane
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Obiecte decorative (ghivece, etc.)
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Jucarii de gradina
  • Mobilier tapițat, scaune, saltele, paturi pentru animale de companie și coșuri în casă
  • Coșuri de gunoi
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Jante
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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