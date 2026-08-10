DB 24 Dirt blaster
Caracteristici si beneficii
Jet punctiform rotativ
Adaptor Quick Connect
Forma compacta
- Depozitare și transport simplu.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|106 x 42 x 44
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Balcoane
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Obiecte decorative (ghivece, etc.)
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Jucarii de gradina
- Mobilier tapițat, scaune, saltele, paturi pentru animale de companie și coșuri în casă
- Coșuri de gunoi
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Jante