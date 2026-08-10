Струйная трубка Multi «5 в 1» MJ 24
Универсальная струйная трубка для ручного аппарата среднего давления Kärcher, формирующая струи 5 видов: точечную, веерную, промывочную, аэрозольную и леечную. Удобно переключается поворотом головки с соплами.
Универсальная струйная трубка MJ 24 Handheld формирует струи 5 видов: точечную, веерную, промывочную, аэрозольную и леечную. Благодаря этому она подходит для решения самых разнообразных задач. Выбор струи производится простым поворотом головки с соплами. Разъем Quick Connect позволяет быстро и легко производить замену принадлежностей системы Handheld одной рукой. Струйная трубка MJ 24 Handheld совместима с аппаратами среднего давления Kärcher. Для ее применения требуется удлинительная трубка Handheld.
Особенности и преимущества
Струйная трубка 5-в-1
- Пять различных типов струй в одной трубке.
Экономия времени
- Исключается необходимость в замене струйных трубок.
Чистка и полив в одном
- Не требуется переходить к применению садового шланга с распылителем.
Точечная струя
- Очистка швов, щелей и узких зазоров, а также удаление пятен и грязи.
Веерная струя
- Очистка поверхностей и предметов.
Струя для ополаскивания
- Смывание свежей грязи.
Водяной туман
- Очистка растений от пыли или пыльцы струей низкого давления.
Прямая струя
- Полив растений.
Адаптер Quick Connect
- Простая и быстрая замена.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,103
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,141
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|70 x 58 x 60
Совместимая техника
Области применения
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Детские игрушки / машины / беговелы
- Для цветочных горшков.
- Для очистки листьев
- Полив растений