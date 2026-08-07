Lance de extensie pentru aparatele de spalat cu presiune medie
Lancea de extensie pentru creșterea razei de acțiune cu 0,4 metri. Pentru o curățare mai confortabilă și mai eficientă a locurilor greu accesibile. Compatibila cu toate accesoriile de curatat cu presiune medie de la Kärcher.
Lancea de extensie se ataseaza cu ajutorul adaptorului cu conectare rapida. Facilitează lucrul ergonomic și, datorită distanței, protejează în mare măsură utilizatorul de apa pulverizată. Pentru utilizare este necesar un accesoriu adaptor cu conectare rapida, de ex. MJ 24 Multijet.
Caracteristici si beneficii
Codificare pe culori racordul tip baionetă
- Distincție clară față de accesoriile aparatului de curățare cu înaltă presiune.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|384 x 40 x 37