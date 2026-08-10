Uneori este nevoie de mai mult decât apă pentru a obține rezultate bune de curatare. Duza de spumare FJ 24 pentru KHB 5 gestionează acest lucru fără efort. Pur și simplu completați rezervorul de 0,3 litri cu detergent Home & Garden, atașați duza de spumare la extensie și aplicati. Adăugarea detergentului poate fi controlată cu ușurință prin intermediul robinetului galben de pe duză. Și cu sistemul dovedit Quick Connect, conexiunea dintre duza de spumare și extensie poate fi desfăcută cu o singură mână, astfel încât să puteți schimba cu un alt accesoriu. Duza de spumare FJ 24 este potrivită pentru (KHB 5). Nu este compatibila și cu aparatele de curatat cu presiune din clasele K 2 până la K 7.