Duza spumare FJ 24
Curățarea minuțioasă necesită uneori mai mult decât doar apă. Cu duza de spumare FJ 24, pentru KHB 5 Kärcher și cu unul dintre detergentii de curățenie pentru casă și grădină.
Uneori este nevoie de mai mult decât apă pentru a obține rezultate bune de curatare. Duza de spumare FJ 24 pentru KHB 5 gestionează acest lucru fără efort. Pur și simplu completați rezervorul de 0,3 litri cu detergent Home & Garden, atașați duza de spumare la extensie și aplicati. Adăugarea detergentului poate fi controlată cu ușurință prin intermediul robinetului galben de pe duză. Și cu sistemul dovedit Quick Connect, conexiunea dintre duza de spumare și extensie poate fi desfăcută cu o singură mână, astfel încât să puteți schimba cu un alt accesoriu. Duza de spumare FJ 24 este potrivită pentru (KHB 5). Nu este compatibila și cu aparatele de curatat cu presiune din clasele K 2 până la K 7.
Caracteristici si beneficii
Recipient cu volum de 0,3 litri
- Recipientul de curățare este suficient pentru o încărcare a bateriei.
Schimbare ușoară pentru diferiți detergenti de curățare
- Pur și simplu utilizati detergentul de curățare Kärcher.
Spumă cu efect puternic
- Curățarea fără efort a tuturor suprafețelor.
Recipient transparent de detergent
- Conținutul este vizibil în orice moment.
Unghiul de fascicul reglabil
- Permite o funcționare confortabilă verticală și orizontală.
Adaptor Quick Connect
- Datorită sistemului Quick Connect dovedit, schimbarea accesoriilor se face fără efort.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|antracit
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|205 x 93 x 132
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Balcoane
- Ghivece flori
- Obiecte decorative (ghivece, etc.)
- Biciclete
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Jucarii de gradina
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Coșuri de gunoi
- Jaluzele/rulouri