VJ 24 Lance variabila de pulverizare la 360°

Lance de pulverizare variabilă cu articulație reglabilă la 360°: VJ 24 pentru aparatele Kärcher de curatat cu presiune medie, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile.

Lancea de pulverizare variabilă VJ 24 cu articulație reglabilă la 360° poate aborda cu ușurință zonele greu accesibile. Jetul plat integrat elimină murdăria în mod eficient, iar adaptorul cu conectare rapida permite trecerea rapidă și ușoară la un alt accesoriu, cu o singură mână. Pentru utilizare este necesară lancea de prelungire.

Caracteristici si beneficii
Articulație flexibilă
  • Îmbinare reglabilă la 360°.
Jet plat de 25°
  • Curățare minuțioasă și eficientă.
Adaptor Quick Connect
  • Simplu și rapid de înlocuit

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 159 x 59 x 43
Domenii de intrebuintare
  • Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
  • Ghivece flori
  • Coșuri de gunoi
  • Biciclete
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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