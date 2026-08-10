VJ 24 Lance variabila de pulverizare la 360°
Lance de pulverizare variabilă cu articulație reglabilă la 360°: VJ 24 pentru aparatele Kärcher de curatat cu presiune medie, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile.
Lancea de pulverizare variabilă VJ 24 cu articulație reglabilă la 360° poate aborda cu ușurință zonele greu accesibile. Jetul plat integrat elimină murdăria în mod eficient, iar adaptorul cu conectare rapida permite trecerea rapidă și ușoară la un alt accesoriu, cu o singură mână. Pentru utilizare este necesară lancea de prelungire.
Caracteristici si beneficii
Articulație flexibilă
- Îmbinare reglabilă la 360°.
Jet plat de 25°
- Curățare minuțioasă și eficientă.
Adaptor Quick Connect
- Simplu și rapid de înlocuit
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|159 x 59 x 43
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
- Ghivece flori
- Coșuri de gunoi
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.