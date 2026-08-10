Регулируемая струйная трубка VJ 24 360°
Струйная трубка VJ 24 Handheld с поворачивающимся на 360° шарниром является идеальным решением для чистки при помощи ручного аппарата среднего давления Kärcher труднодоступных мест.
Использование струйной трубки VJ 24 Handheld с шарниром, поворачивающимся в секторе 360°, позволяет без проблем очищать труднодоступные места. Формируемая ею веерная струя эффективно удаляет загрязнения, а разъем Quick Connect позволяет быстро и легко, одной рукой устанавливать вместо нее другие принадлежности системы Handheld. Струйная трубка VJ 24 Handheld совместима с аппаратами среднего давления Kärcher. Для ее применения дополнительно требуется удлинительная трубка Handheld.
Особенности и преимущества
С поворачивающимся шарниром в диапазоне 360°
- Регулируемый шарнир 360°
Веерная струя 25°
- Тщательная, эффективная уборка
Адаптер Quick Connect
- Простая и быстрая замена.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,125
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,163
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|159 x 59 x 43
Совместимая техника
Области применения
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
- Для цветочных горшков.
- Для очистки мусорных контейнеров.
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента