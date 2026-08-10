Există murdărie încăpățânată, cum ar fi pelicula de polen depusă pe mobilierul de grădină sau murdăria depusă pe ghivecele de flori, care nu poate fi pur și simplu spălată. Este nevoie de o perie bună. Acesta este punctul în care peria de spălare WB 24 își face treaba. Aplicarea jetului plat umezește mai întâi suprafața care trebuie curățată, astfel încât peri foarte lungi ai periei, care pot fi rotiți în trepte de 90°, pot ajunge apoi în orice zonă. Clătiți apoi murdăria dezlipită cu ajutorul jetului plat și treaba este gata. Deoarece apa este folosită doar atunci când este acționat declanșatorul de pe dispozitiv, consumul de apă este foarte eficient și poate fi controlat în funcție de situație. În acest fel, durata de viață a bateriei este conservată în același timp. Datorită sistemului Quick Connect, testat și dovedit, peria de spălare poate fi deconectată de la țeava de extensie cu o singură mână, fiind gata să fie schimbată cu un alt accesoriu la nevoie. Peria de spălare manuală WB 24 este potrivită pentru toate modelele KHB și OC 6-18, dar nu și pentru mașinile de spălat sub presiune din clasele K 2 - K 7.