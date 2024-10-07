Обрезка деревьев: полезные советы по правильной обрезке деревьев
Так же как и другие растения в саду, деревья и кустарники нуждаются в регулярном уходе, только тогда они будут прекрасно выглядеть, пышно цвести и давать большой урожай. Регулярная обрезка кустарников и деревьев кажется трудоемкой работой, но если вооружиться правильно подобранными инструментами и воспользоваться несколькими полезными советами, процесс окажется совсем несложным. Для обрезки деревьев Вам понадобятся сучкорез и цепная пила (желательно аккумуляторная), защитная одежда, перчатки, возможно, лестница, а также расписание относительно того, какие деревья и когда требуют обработки.
Правильный инструмент для обрезки деревьев
Уход за деревьями совсем необязательно должен выполняться обученными профессионалами. Даже садоводы-любители могут отлично справиться с этой работой, имея под рукой правильные инструменты. После приобретения необходимого инвентаря при условии тщательного ухода за ним он прослужит вам верой и правдой в течение многих лет.
Сучкорез идеально подойдет для обрезки веток и сучьев диаметром до 3 см. Аккумуляторные сучкорезы значительно упрощают работу, поскольку требуют меньших физических усилий.
Цепная пила — хороший выбор, чтобы справиться с толстыми ветками. Аккумуляторные цепные пилы идеально подходят для обрезки деревьев, потому что они легче бензиновых и при этом пользователь не подвергается воздействию выхлопных газов во время работы. Тем не менее, цепные пилы можно использовать лишь в том случае, если Вы устойчиво стоите на земле или если у Вас есть необходимый подъемник, а также, возможно, Вы — профессиональный арборист.
Легкая обрезка деревьев благодаря телескопическому удлинителю
Если Вы хотите обработать большие кусты и старые деревья, это обычно означает, что Вам потребуется «удлинить» руки. Аккумуляторный высоторез с телескопической штангой имеет высоту до 4 м, а благодаря наплечному ремню длительная работа с ним не будет Вам в тягость. При этом Вы будете находиться в безопасности на земле, лестница не потребуется.
При обрезке деревьев важно помнить о защите головы и рук: перчатки и защитные очки для защиты от попадания древесных опилок — это минимальное необходимое снаряжение. Если же Вам нужно удалить крупные ветки, то следует дополнительно обезопасить себя защитным шлемом или, по крайней мере, ни в коем случае не находиться в зоне падающей ветки.
Уход за деревьями с помощью цепных пил требует обязательного ношения средств индивидуальной защиты, в том числе, брюк и обуви, не допускающих прорезания, средств защиты органов слуха и глаз, а также защитных перчаток. Необходимо также соблюдать все местные нормы защиты от шума и предписания по охране птиц и животных.
Обрезка деревьев: когда это делать лучше всего, и какое именно дерево?
Наступление подходящего времени для обрезки кустарников и деревьев зависит от породы деревьев и вида обрезки. Декоративные кустарники, как правило, обрезают ежегодно — только в этом случае они сохраняют нужную форму. Фруктовые деревья не нужно обрезать каждый год, эта процедура проводится каждые 4—6 лет. В частности, следует чаще обрезать молодые деревья, чтобы не допустить их неправильного роста, такого как, например, раздвоения ствола.
Также необходимо учитывать вегетационный цикл деревьев и кустарников: начиная с августа, многие древесные растения «переносят» свои резервные вещества из листьев в корни, чтобы весной использовать их для формирования новых побегов, поэтому в период с августа по декабрь для многих пород деревьев следует избегать масштабных работ по обрезке.
Рекомендации: какой период лучше всего подходит для обрезки того или иного дерева?
- Обрезайте деревья круглый год, если произошло их повреждение в результате бури или урагана или обнаружении гнилых, сломанных веток и, возможно, существовании угрозы их обламывания. Безопасность здесь превыше всего.
- Зима является традиционным периодом времени для обрезки косточковых, семечковых и садово-ягодных культур. Это также хорошее время для обрезки роз и прореживания крон деревьев: в это время ветки очень хорошо видны, а резервные вещества уже находятся в корнях. Однако следует избегать обрезки деревьев в сильные морозы. Лучше всего начинать с января и продолжать до начала марта или когда температура больше не будет опускаться ниже -5 °C.
- Некоторые фруктовые деревья обрезают весной, например, персики. Для раннецветущих растений, таких как миндальные деревья и форзиции, лучше дождаться завершения цветения, и только потом выполнить обрезку.
- Прореживать кроны деревьев можно и летом. Например удалить с дерева вертикальные побеги. Вишневые деревья обрезают летом во время сбора урожая и после него. То же самое относится и к некоторым видам с малым количеством плодов, таким как ивы. Также в этот период лучше видны болезни листвы, а срезы заживают намного быстрее. Лето – это идеальное время для обрезки ореховых деревьев.
- Осенью очередь доходит до местных лиственных и хвойных деревьев. В этот период можно обрезать некоторые виды фруктовых деревьев для их более интенсивного роста. Для формирования плодовых побегов обрезку лучше проводить не раньше января или февраля.
Однако каких-то общих рекомендаций для всех деревьев не существует. Лучше всего выяснить отдельно, когда и как именно обрезать/подрезать тот или иной кустарник или дерево.
Что удалять при обрезке?
Обрезка кустов и деревьев означает, прежде всего, удаление больных и лишних веток и сучьев. В то время как декоративным кустарникам необходимо придать форму, целью подрезки фруктовых деревьев являются хорошая завязь плодов и общее здоровое состояние деревьев. Эти виды обрезки часто различаются следующим образом:
Посадочная обрезка: чтобы способствовать росту и правильному формированию кроны, у только что посаженных деревьев можно укоротить один основной побег и вырезать максимум 3 боковых побега.
Фигурная стрижка: в основном, используется для придания формы отдельным кустам и изгородям, но также и для уменьшения размеров кроны, выравнивания роста и удаления ветвей, которые создают помехи или растут в перекрестном направлении. Фигурная стрижка также применяется для создания пространства, например, для обнажения ствола (путем удаления веток в области ствола). Для формирования новых боковых побегов ветви можно укоротить до нужной длины до боковых или расположенных ниже почек (глазков).
Подрезка для повышения урожайности: для повышения урожайности плодовые деревья подлежат регулярной обрезке. При прореживании кроны всегда удаляйте все лишние побеги, чтобы они не появлялись в большом количестве и не росли слишком густо. У яблонь обрезаются поникшие, ветвящиеся побеги, расположенные под более молодым боковым побегом.
Компенсационная подрезка: необходима для удаления поврежденных веток и сучьев, например, после шторма, снегопада или заражения вредителями. При этом также обрезаются ветви, приводящие к нарушению баланса кроны. Сразу после такой обрезки места реза необходимо замазать садовым варом или другим подходящим средством.
Обрезка кустарников и деревьев означает нарушение баланса между корневой системой и массой кроны. Чем чаще Вы выполняете обрезку, тем больше побегов может появляться в месте реза в качестве ответной реакции со стороны растения. Как правило, все больные и лишние ветки и сучья нужно удалять за один заход. Однако глубокое подрезание куста или дерева редко бывает целесообразным.
Правильная подрезка деревьев: способы подрезки
Небольшие ветки высотой до уровня головы можно обрезать садовыми ножницами (секатором). Аккумуляторные сучкорезы рекомендуются для обрезки толстых веток и небольших сучков до 3 см в диаметре. Принцип обработки один и тот же: садовые ножницы или сучкорез подводятся вплотную к основанию ветки или сучка, чтобы обрубок был как можно меньше. Такая процедура необходима для того, чтобы избежать появления отмирающих незачищенных сучков, которые могут стать «порталом» для вредителей и гнили.
Толстые ветки кустов и деревьев обрезаются цепной пилой. Это требует осторожности, чтобы не допустить ненужного повреждения коры.
Отправной точкой здесь является сучковое кольцо, утолщение в основании ветки. Сначала сделайте надрез на нижней стороне на расстоянии примерно двух ладоней от сучкового кольца.
Затем переместите пилу на расстояние, соответствующее ширине трех ладоней, от сучкового кольца и пилите ветку сверху до тех пор, пока она не упадет.
Остающийся сучковый пенек аккуратно срезается прямо у сучкового кольца. Лучший способ сделать это — держать пилу под небольшим углом, в сторону от ствола дерева. Образовательная ткань (меристема) в сучковом кольце обеспечит нарастание новой коры на поверхности среза. Более длинные и крупные ветки лучше обрезать по частям по направлению снаружи внутрь. Это занимает больше времени, но зато этот процесс безопаснее и имеет то преимущество, что Вам не придется тратить время на распиловку крупных обрезков. Стоит признать и такой немаловажный момент: кроме всего прочего, обрезка деревьев подразумевает под собой и ту или иную утилизацию вырубленных веток и сучьев.
Уход за инструментами после обрезки деревьев
Для эффективной обрезки деревьев в будущем лучше сразу, не откладывая, позаботиться об уходе за инструментами.
Для ухода за сучкорезом и пилой достаточно очистить щеткой режущий нож. Качество режущих ножей сохраняется, если после каждого использования протирать или опрыскивать их машинным маслом с низкой вязкостью. Это обеспечивает необходимую смазку и защиту от ржавчины. Кроме того, следует регулярно проверять затяжку винтов и гаек сучкореза. После обрезки рекомендуется дезинфицировать используемые садовые инструменты. Это предотвратит передачу иногда встречающихся заболеваний деревьев.
Обслуживание цепной пилы включает в себя очистку цепи после каждого использования — смола и загрязнения удаляются специальным очистителем. Пилу можно очищать жесткой щеткой, но сначала обязательно снять аккумулятор. Также необходимо проверять уровень масла и правильное распределение смазки. Всегда добавляйте достаточное количество масла для цепи, чтобы продлить срок службы цепи и самой пилы. Если в баке достаточно цепного масла, обязательно проконтролируйте правильное распределение смазки следующим образом: либо держите работающую на холостом ходу пилу пильной шиной вниз над светлой поверхностью в течение минуты и убедитесь в наличии капель масла, либо после работы пилы на холостом ходу осторожно приподнимите цепь (внимание, опасность травмирования) и проверьте наличие тонкой масляной пленки на направляющей шине.
Очень важно регулярно проверять натяжение цепи (желательно перед каждым использованием) и при необходимости регулировать — цепь не должна провисать. Зубья пильной цепи при необходимости следует подтачивать, потому что острая пильная цепь обеспечивает лучшее качество реза и гарантирует большую безопасность. Для этого используется подходящий для шага пильной цепи круглый напильник. Альтернативный вариант: Вы можете заказать подточку цепной пилы у специалиста. Через несколько часов работы Вам, возможно, придется освободить пильную шину от налипаний на кромках и проверить ее на наличие повреждений, а при необходимости заменить. Это также могут сделать специалисты.