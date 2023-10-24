Как наиболее эффективно чистить оборудование для кемпинга в дороге?

По своей природе кемпинговое снаряжение со временем загрязняется. Для этого необязательно отправляться в поход под проливным дождем — повседневное использование само по себе приводит к тому, что принадлежности для кемпинга становятся грязными. Необходимо стирать кемпинговые принадлежности, а складные стулья и велосипеды также следует чистить после использования. А любители серфинга на пляже, вероятно, знают, что гидрокостюмы и доски для серфинга необходимо промывать от соленой воды и остатков песка, чтобы обеспечить их долговечность.

Это правило в принципе относится ко всем кемпинговым аксессуарам. Лучше всего очищать и мыть их сразу после использования, а не ждать до следующего раза. Всегда храните соответствующее чистящее оборудование и средства для ухода в одном месте, чтобы они были под рукой. В кемпинге у вас должны быть щетка, губки, ведро, лейка, шланг, метла, средство для мытья посуды и, возможно, другие чистящие средства.