ОЧИСТИТЕ ВАШИ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КЕМПИНГА ЭФФЕКТИВНО И ЛЕГКО
Берите семью и питомца и отправляйтесь на природу в своем доме на колесах! Будь то поездка на выходные или тщательно спланированный отпуск — следующий кемпинг и приключения на природе обязательно произойдет. Чтобы все оставалось таким же чистым, как дома, аксессуары для кемпинга и снаряжение необходимо регулярно чистить. Вот полезные советы о том, как снова привести в порядок походное снаряжение, походные ботинки, велосипед и т.д.
Как наиболее эффективно чистить оборудование для кемпинга в дороге?
По своей природе кемпинговое снаряжение со временем загрязняется. Для этого необязательно отправляться в поход под проливным дождем — повседневное использование само по себе приводит к тому, что принадлежности для кемпинга становятся грязными. Необходимо стирать кемпинговые принадлежности, а складные стулья и велосипеды также следует чистить после использования. А любители серфинга на пляже, вероятно, знают, что гидрокостюмы и доски для серфинга необходимо промывать от соленой воды и остатков песка, чтобы обеспечить их долговечность.
Это правило в принципе относится ко всем кемпинговым аксессуарам. Лучше всего очищать и мыть их сразу после использования, а не ждать до следующего раза. Всегда храните соответствующее чистящее оборудование и средства для ухода в одном месте, чтобы они были под рукой. В кемпинге у вас должны быть щетка, губки, ведро, лейка, шланг, метла, средство для мытья посуды и, возможно, другие чистящие средства.
Грязное кемпинговое оборудование? Как почистить палатку, посуду и стулья
Чистка навеса каравана: Снимая навес, его следует тщательно встряхнуть и аккуратно упаковать (сухим). Если на навесе или палатке накопилась пыльца или рыхлая грязь, ее можно аккуратно удалить мягкой ручной щеткой. Чтобы защитить покрытие навеса или палатки, чистящие средства лучше избегать. Кстати, если чистить навес или палатку регулярно, то водоотталкивающее покрытие прослужит дольше, так как загрязнения, вызванные погодными условиями, могут снижать его эффективность. Хорошим показателем того, потеряла ли ваша палатка или навес водонепроницаемость, является намочивание ее садовым шлангом или ведром воды. Если вода образует капли, палатка все еще водонепроницаема.
Мытье кемпинговой посуды: В большинстве кемпингов или в дороге у вас часто нет такой роскоши, как посудомоечная машина. Караваны и передвижные дома, как правило, оборудованы резервуаром для пресной воды и раковиной, чтобы можно было мыть тарелки, кастрюли и чашки вручную. Чтобы сохранить чистоту внутри, посуду лучше мыть снаружи в тазу с теплой водой. Для этого подойдут губка, щетка и средство для мытья посуды. Конечно, можно использовать и шланг, особенно если на посуде есть засохшая еда, которую сложно удалить. Популярный совет среди кемперов: вскипятите воду, добавьте лимонную кислоту и залейте ею грязную посуду, оставьте на несколько минут, а затем тщательно протрите салфеткой.
Чистка походных стульев: Алюминиевые и пластиковые кемпинговые стулья чистить довольно просто. Обычно достаточно протереть их влажной тряпкой с небольшим количеством средства для мытья посуды. Для удаления стойких загрязнений лучше всего использовать шланг с распылительной насадкой. Альтернативно можно использовать мойку среднего давления для загрязненной поверхности. Универсальное чистящее средство можно распределить либо с помощью распылителя, либо с помощью насадки для пенной чистки и мойки среднего давления. После этого необходимо все промыть чистой водой. Наконец, протрите очищенные поверхности сухой тряпкой, чтобы предотвратить появление пятен от воды.
Если не хотите тратить много времени на чистку походного снаряжения, просто возьмите мойку высокого давления. Она очищает оборудование для кемпинга быстро и эффективно. Однако, если вы в дороге и нет доступа к электричеству, вы можете воспользоваться аккумуляторной мойкой в сочетании с всасывающим шлангом или портативной минимойкой с встроенной батареей и резервуаром для воды. С такими мобильными решениями чистка кемпинговых аксессуаров становится легкой!
Как почистить походные ботинки, велосипед и доску для серфинга в дороге?
Почистите походные ботинки: Чтобы качественные походные ботинки прослужили долго, их следует тщательно чистить и ухаживать за ними после каждого использования. Сначала удалите крупные загрязнения. Для полиэстера обычно достаточно размочить грязь губкой, водой и небольшим количеством мыльного раствора. Для кожаной обуви рекомендуется использовать более жесткую щетку. Если ботинки очень грязные, можно почистить их с помощью шланга или портативной минимойки в сочетании с щеткой. Перед чисткой снимите шнурки и стельки. Затем промойте внутреннюю часть ботинка водой и мылом. После этого ополосните как внутреннюю, так и внешнюю стороны ботинка чистой водой, пока вся грязь и моющее средство не будут удалены. Для сушки набейте ботинки газетой и не ставьте их под прямые солнечные лучи или обогреватель, так как это может повредить материал. Используйте обувной воск для защиты ботинок и сохранения их чистоты на более долгий срок.
Почистите велосипед: После длительной поездки по лесу и полям вполне естественно, что велосипед загрязнится. Чтобы предотвратить ржавчину и сохранить работоспособность тормозов и деталей, лучше всего чистить все компоненты сразу после поездки. Для этого потребуется ведро с водой и две губки. Сначала одной губкой протрите раму, а другой — остальные компоненты. Это предотвратит попадание воска или остатков масла на раму. Для эффективной очистки лучше всего использовать специальное средство для чистки велосипедов.
После промывания и чистки всех компонентов возьмите ведро с водой или садовый шланг, чтобы смыть остатки грязи. Использование портативной минимойки особенно удобно. Дома можно уделить больше времени тщательной чистке велосипеда, например, с помощью мойки высокого давления.
Почистите доску для серфинга и гидрокостюм: После купания или серфинга в море следует тщательно очистить гидрокостюм и доску для серфинга от песка и остатков соленой воды, так как они могут повредить материал. Особенно покрытие гидрокостюма может стать хрупким из-за соли. Доску для серфинга и гидрокостюм можно быстро ополоснуть садовым шлангом. Однако, если вы в дороге и у вас нет такой возможности, портативная минимойка станет отличным решением. Чтобы высушить гидрокостюм, выверните его наизнанку. Кроме того, костюм ни в коем случае нельзя оставлять сохнуть под палящим солнцем, иначе неопреновый материал может быть поврежден под воздействием тепла и ультрафиолетовых лучей. Обязательно найдите место в тени.
Кемпинг с собакой? Как очистить вашего четвероногого друга
Длительные прогулки — любимое занятие большинства собак. Грязь на лапах и шерсти их совершенно не беспокоит. Чтобы собака не испачкала багажник автомобиля или салон дома на колесах после прогулки, владельцам следует почистить ее лапы и, при необходимости, шерсть. Грязь особенно скапливается под лапами. Их можно аккуратно очистить теплой водой и мягкой щеткой.
Совет
С опциональным контейнером с принадлежностями для владельцев домашних животных для портативной минимойки вы будете хорошо подготовлены к чистке своего четвероногого друга даже в дороге. Он содержит коническую насадку, специально разработанную для собак, с приятной и мягкой струей для очистки шерсти и лап. Кроме того, в комплект входит щеточка для чистки шерсти для удаления стойких загрязнений с шерсти животного и полотенце из микрофибры с высокой впитывающей способностью для ее сушки.