Всасывающий шланг SH 5 eco!ogic

Шланг длиной 5 м для забора аппаратом воды из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой).

Шланг длиной 5 м для забора аппаратом воды из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой). С фильтром, допускающим промывку. Не содержит фталатов и ПВХ, до 90% подлежит вторичной переработке и поставляется в экологически чистой упаковке.

Особенности и преимущества
Легкость всасывания
  • Быстрый забор воды из альтернативных источников; водоснабжения для аппаратов высокого давления.
Удобно
  • Возможно использование альтернативных источников воды для сохранения природных ресурсов
Экологично
  • Не содержит фталатов и ПВХ, до 90% подлежит вторичной переработке и отличается исключительно экологически чистой упаковкой.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Белый
Вес (кг) 0,704
Вес (с упаковкой) (кг) 0,897
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 250 x 250 x 85

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Для перекачивания воды, например, с цистерны, водяной бочки, водоема
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова