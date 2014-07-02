Furtun SH 5

Furtun de 5 metri pentru aspirarea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare de apă sau containere de apă.

Furtunul de aspirare cu lungimea de 5 metri este potrivit pentru toate dispozitivele K 4 până la K 7 și permite alimentarea cu apă din surse alternative cum ar fi rezervoare cu apă sau recipiente cu apă. Furtunul nu conține ftalați și PVC, este până la 90% reciclabil.

Caracteristici si beneficii
Absorbtie usoara
  • Aduceți repede apă din surse alternative pentru aparatele de curatat cu presiune.
Foarte util
  • Aspirarea practică a apei permite utilizarea resurselor alternative de apă pentru economisirea resurselor.
Ecologic
  • Fara ftalați și PVC, până la 90% reciclabil și cu un ambalaj extrem de ecologic.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Alb
Greutate (kg) 0,7
Greutate cu ambalaj (kg) 0,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 250 x 250 x 85

Video

Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Aspirarea de rezerve de apa de ex. din cisterne, rezervoare de apa de ploaie, izvoare, etc.
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova