Идеально подходит для тех, кто много путешествует: с комплектом Adventure и оптимально подобранными аксессуарами дорожный инвентарь может быть легко очищен. Универсальная щетка, которая присоединяется к пистолету, эффективно удаляет стойкие загрязнения, не повреждая обрабатываемые поверхности. В комплекте с всасывающим шлангом для альтернативных источников воды, таких как канистры и бочки с водой. А так же специальный контейнер для хранения аксессуаров, который можно прикрепить к аппарату.