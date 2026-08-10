Контейнер с принадлежностями для путешественников
В комплекте Adventure собраны оптимальные аксессуары для легкой очистки оборудования. Идеально подходит для тех, кто много путешествует.
Идеально подходит для тех, кто много путешествует: с комплектом Adventure и оптимально подобранными аксессуарами дорожный инвентарь может быть легко очищен. Универсальная щетка, которая присоединяется к пистолету, эффективно удаляет стойкие загрязнения, не повреждая обрабатываемые поверхности. В комплекте с всасывающим шлангом для альтернативных источников воды, таких как канистры и бочки с водой. А так же специальный контейнер для хранения аксессуаров, который можно прикрепить к аппарату.
Особенности и преимущества
Контейнер для принадлежностей
- Можно прикрепить к аппарату для удобного хранения.
Универсальная щетка
- Удаляет стойкую грязь.
Всасывающий шланг
- Для использования альтернативных источников воды, таких как колодцы или канистры.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,613
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,755
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|229 x 221 x 108
Scope of supply
- Коробка для хранения
- Универсальная щетка
- Всасывающий шланг
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Области применения
- Обувь / походные ботинки
- Прогулочные коляски / детские машины
- Тенты / туристское снаряжение
- Велосипеды