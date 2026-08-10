Cutie cu accesorii pentru calatorii
Cu accesoriile potrivite ale kit-ului pentru calatorii, echipamentele pot fi curățate fără efort, oriunde.
Perfect pentru oricine calatoreste, cu accesoriile potrivite ale cutiei de aventuri, echipamentele pot fi curățate oriunde. Peria universală, care poate fi conectată la pistolul de pulverizare, îndeparteaza murdăria persistenta folosind o perie moale. Cu ajutorul furtunului de absorbtie, pot fi de asemenea utilizate surse alternative de apă, precum puțuri sau recipiente cu apă. Nu în ultimul rând, accesoriile pot fi depozitate în cutia practică care poate fi atașată la aparatul de spălat cu presiune.
Caracteristici si beneficii
Accesorii
- Poate fi fixat in partea de jos, deci totul este bine depozitat.
Perie universală
- Îndepărtează murdăria persistenta.
Furtun de aspirare
- Pentru utilizarea unor surse alternative de apă, precum puțuri sau recipiente cu apa.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|229 x 221 x 108
Scope of supply
- Cutie depozitare
- Perie universală
- Furtun de aspirație a apei
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Domenii de intrebuintare
- Incaltaminte/ incaltaminte de drumetie
- Carucioare
- Cort/ echipament de camping
- Biciclete