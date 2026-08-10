Cutie cu accesorii pentru calatorii

Cu accesoriile potrivite ale kit-ului pentru calatorii, echipamentele pot fi curățate fără efort, oriunde.

Perfect pentru oricine calatoreste, cu accesoriile potrivite ale cutiei de aventuri, echipamentele pot fi curățate oriunde. Peria universală, care poate fi conectată la pistolul de pulverizare, îndeparteaza murdăria persistenta folosind o perie moale. Cu ajutorul furtunului de absorbtie, pot fi de asemenea utilizate surse alternative de apă, precum puțuri sau recipiente cu apă. Nu în ultimul rând, accesoriile pot fi depozitate în cutia practică care poate fi atașată la aparatul de spălat cu presiune.

Caracteristici si beneficii
Accesorii
  • Poate fi fixat in partea de jos, deci totul este bine depozitat.
Perie universală
  • Îndepărtează murdăria persistenta.
Furtun de aspirare
  • Pentru utilizarea unor surse alternative de apă, precum puțuri sau recipiente cu apa.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,6
Greutate cu ambalaj (kg) 0,8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 229 x 221 x 108

Scope of supply

  • Cutie depozitare
  • Perie universală
  • Furtun de aspirație a apei

Video

Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Incaltaminte/ incaltaminte de drumetie
  • Carucioare
  • Cort/ echipament de camping
  • Biciclete
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Created with AI (artificial intelligence)

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