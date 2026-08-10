Контейнер с принадлежностями для владельцев домашних животных
С комплектом аксессуаров Pet можно легко очистить домашних животных/лапы собак.
Комплект аксессуаров включает в себя насадку с коническим соплом, которая идеально подходит для чистки животных, например, собак или их лап, специальную щетку для чистки шерсти и высококачественную салфетку из вискозы для сушки. Все аксессуары вкладываются в специальный контейнер для хранения, который можно прикрепить к аппарату.
Особенности и преимущества
Контейнер для принадлежностей
- Можно прикрепить к аппарату для удобного хранения.
Конусная струя
- Создает деликатную струю.
Щетка
- Удаляет стойкую грязь с шерсти животного.
Специальная салфетка из микрофибры
- Для высушивания шерсти после мытья
Спецификации
Технические характеристики
|Состав текстильного материала
|80% полиэстер, 20% полиамид
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,699
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,864
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|229 x 221 x 108
Scope of supply
- Коробка для хранения
- Щетка
- Салфетка
- Конусная форсунка
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Области применения
- Домашние животные / собаки