Cutie accesorii pentru curatarea animalelor de companie

Ideal pentru curățarea ușoară a animalelor de companie, cu accesorii perfect adaptate.

Cutia de accesorii conține o duză cu jet conic, care este potrivită pentru curățarea animalelor de companie și a câinilor. O perie de curățare a blănii cu care se poate spăla pur și simplu murdăria din blana animalului. Și un prosop din microfibre de înaltă calitate, care vă permite să uscați câinii și alte animale de companie după curățare și spălare. Toate accesoriile se depoziteaza în cutia care poate fi atașată la aparatul de spălat cu presiune.

Caracteristici si beneficii
Accesorii
  • Poate fi fixat in partea de jos, deci totul este bine depozitat.
Jet conic
  • Produce un jet ca de duș plăcut.
Perie moale
  • Îndepărtează murdăria persistenta de pe blana animalelor.
Prosop special din microfibre
  • Pentru uscarea animalelor de companie după curățare.

Specificații tehnice

Date tehnice

Compoziția fibrelor textile 80% poliester, 20% poliamidă
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,7
Greutate cu ambalaj (kg) 0,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 229 x 221 x 108

Scope of supply

  • Cutie depozitare
  • Perie moale
  • Prosop pentru animale
  • Duza cu jet conic

Video

Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Animale de companie/ caini
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova