Cutia de accesorii conține o duză cu jet conic, care este potrivită pentru curățarea animalelor de companie și a câinilor. O perie de curățare a blănii cu care se poate spăla pur și simplu murdăria din blana animalului. Și un prosop din microfibre de înaltă calitate, care vă permite să uscați câinii și alte animale de companie după curățare și spălare. Toate accesoriile se depoziteaza în cutia care poate fi atașată la aparatul de spălat cu presiune.