Дело не только во внешнем виде

Когда первые солнечные лучи начинают пробиваться в начале года, многие владельцы мотоциклов с нетерпением ждут возможности наконец-то снова выехать на дорогу. Важно, чтобы к этому моменту мотоцикл был тщательно вымыт и приведен в порядок. Однако при чистке необходимо быть осторожным, так как электроника, двигатель и цепь — это особенно чувствительные элементы.

Мойка мотоцикла — это не только вопрос внешнего вида, но и отличная возможность убедиться, что двухколесное транспортное средство находится в исправном состоянии. В этот момент полезно проверить давление в шинах, глубину протектора и толщину тормозных колодок. Если мотоцикл хранится в гараже или под навесом, особенно важно проверить электронику и работоспособность тормозов.