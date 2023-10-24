ЧИСТКА МОТОЦИКЛОВ: СОВЕТЫ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДВУХКОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Ощущение свободы снова возвращается. Именно так чувствуют себя многие владельцы мотоциклов, когда с приходом весны повышаются температуры и начинается мотосезон. Но прежде чем отправляться в путь, любимый двухколесный транспорт должен выглядеть наилучшим образом для всех предстоящих поездок. Особенно важно уделить внимание дискам, кузову и двигателю — не только по эстетическим соображениям, но и для того, чтобы они исправно функционировали. Эти советы помогут быстро вернуть вашему мотоциклу его былой блеск.
Дело не только во внешнем виде
Когда первые солнечные лучи начинают пробиваться в начале года, многие владельцы мотоциклов с нетерпением ждут возможности наконец-то снова выехать на дорогу. Важно, чтобы к этому моменту мотоцикл был тщательно вымыт и приведен в порядок. Однако при чистке необходимо быть осторожным, так как электроника, двигатель и цепь — это особенно чувствительные элементы.
Мойка мотоцикла — это не только вопрос внешнего вида, но и отличная возможность убедиться, что двухколесное транспортное средство находится в исправном состоянии. В этот момент полезно проверить давление в шинах, глубину протектора и толщину тормозных колодок. Если мотоцикл хранится в гараже или под навесом, особенно важно проверить электронику и работоспособность тормозов.
Правильное место для мойки мотоцикла
Перед тем как приступить к мойке мотоцикла, важно знать местные правовые нормы. В некоторых странах запрещено мыть мотоциклы на открытом воздухе, так как масло и химикаты могут просочиться в почву и загрязнить грунтовые воды. Владельцам мотоциклов следует заранее узнать, что разрешено, а что нет.
Чтобы быть уверенным, что все в порядке, можно отвезти мотоцикл в специально оборудованное место или в моечный бокс. Там, как правило, есть масляные сепараторы и устройства для сбора грязной воды, которые предотвращают попадание загрязнений в канализацию и обеспечивают безопасный слив воды для окружающей среды.
Совет
Перед тем как приступить к чистке, двигатель мотоцикла должен обязательно остыть. Если вода и моющие средства попадут внутрь механизма, это может привести к серьезным повреждениям двигателя.
Удаление крупной грязи с мотоцикла
Если мотоцикл долгое время простоял в гараже или под навесом, он наверняка немного загрязнился. На нем скопилась не только пыль, но, вероятно, пауки и насекомые нашли себе место на руле или спицах. После долгих поездок двухколесное средство будет также покрыто мертвыми насекомыми и тормозной пылью. Пора его помыть! Вот как можно очистить мотоцикл.
Чтобы удалить пыль или насекомых, лучше всего предварительно обработать мотоцикл пылесосом для влажной и сухой уборки. Это позволит быстро и легко удалить пыль из труднодоступных мест, паутину и прилипшую грязь. Это предотвратит перенос грязи с одной части мотоцикла на другую во время мойки.
Очистка чувствительных частей мотоцикла
Так как многие части мотоцикла открыты, некоторые из них особенно уязвимы, такие как двигатель и цепь. Очень важно правильно ухаживать за цепью мотоцикла — ее следует чистить каждые 300-500 километров. В противном случае она может быстро износиться. Помимо ухудшения производительности, это также представляет угрозу безопасности, так как цепь может слететь или даже порваться.
Главный аспект для функционирующей цепи мотоцикла — это смазка. Если грязь и пыль смешиваются со смазкой, её эффективность уменьшается, и цепь изнашивается. Это особенно быстро происходит в дождливую погоду, когда влага и дорожная грязь оседают на цепи. Поэтому важно не только регулярно смазывать цепь, но и чистить её по мере загрязнения. Частота очистки зависит от того, как часто вы ездите и по какой местности.
Если вы хотите очистить весь мотоцикл за один день, сначала очистите цепь, а затем кузов. Если оставить цепь на потом, масляные остатки могут снова загрязнить уже вымытое транспортное средство. Сначала удалите грубую грязь с цепи с помощью металлической щетки, затем используйте специальное средство для очистки цепи. Дайте ему подействовать и просто вытрите цепь. После очистки смажьте цепь специальным спреем, чтобы она стала эластичной и защищенной от коррозии. Для того чтобы спрей для цепи держался должным образом, его нужно наносить только на чистую и сухую цепь.
К двигателю мотоцикла также следует относиться бережно. Многие модели поставляются с открытыми частями двигателя, такими как ребра охлаждения, которые могут быть повреждены во время мойки. Если вы хотите тщательно очистить двигатель мотоцикла, лучше всего взять губку, мягкую щетку и ведро с теплой водой и концентрированным автомобильным шампунем. Сначала используйте губку, чтобы вымыть поверхность двигателя, а затем щетку, чтобы тщательно удалить грязь с охлаждающих ребер и небольших пространств. Затем промойте чистой водой.
Мойка кузова мотоцикла
После того. как чувствительные части мотоцикла очищены, наступает время тщательно помыть кузов и обтекатели. Правильная чистка важна не только для внедорожных мотоциклов, таких как мотокросс и эндуро, которые часто ездят по пыльной или грязной местности. Регулярная чистка и уход за деталями мотоцикла помогают поддерживать его стоимость. Сильно загрязненные участки следует очищать гелевым средством, так как гель хорошо держится на вертикальных поверхностях и не стекает. Это позволяет эффективно очистить даже труднодоступные места. Моющее средство для мотоциклов легко наносится с помощью распылителя и эффективно удаляет грязь, следы шин и масляные загрязнения.
При мойке мотоцикла не забудьте про фары, внешние зеркала, поворотники и лобовое стекло. После долгих поездок, особенно в летние месяцы, на этих местах остаются насекомые. Эти поверхности следует обрабатывать отдельно, чтобы ничто не мешало видимости. Средство для удаления насекомых эффективно растворяет их остатки, не повреждая пластик, краску, отделку или алюминиевые детали. При использовании этого средства дайте ему немного времени подействовать, а затем тщательно смойте чистой водой. В качестве альтернативы можно положить на места загрязнений влажное кухонное полотенце, чтобы размягчить остатки насекомых, и их было легче удалить.
Чтобы удалить стойкие загрязнения после замачивания, аккуратно протрите мотоцикл влажной губкой. Однако регулярно промывайте губку, чтобы предотвратить попадание частиц грязи и масла на кузов. Если вы хотите быстро и качественно очистить поверхность мотоцикла, лучше всего использовать мойку высокого давления с автомобильным шампунем. В зависимости от модели вашей мойки высокого давления налейте шампунь в отверстие Plug & Clean или подсоедините его к мойке высокого давления с помощью всасывающего шланга. Наносить с небольшим давлением сверху вниз. Альтернативно вы можете нанести активную пену с помощью пенной насадки. Она просто подключается к пистолету мойки высокого давления и позволяет точно дозировать моющее средство.
Чтобы тщательно очистить деликатные окрашенные поверхности, вы можете прикрепить к мойке высокого давления вращающуюся щетку. С помощью сменной насадки для автомобиля и велосипеда с накладкой из микроволокна вы сможете легко удалить даже стойкие загрязнения, не повреждая поверхность. После этого просто промойте небольшим количеством чистой воды до полного удаления остатков.
Совет
Если вы хотите использовать аппарат высокого давления, выберите на устройстве настройку «Средний» и обеспечьте минимальное расстояние 15 сантиметров между насадкой и мотоциклом. В противном случае высокое давление может повредить пластиковые детали или уплотнения мотоцикла.
Чистка дисков мотоцикла
Диски мотоцикла часто привлекают внимание. Особенно впечатляют хромированные диски благодаря своему блеску. Однако, в зависимости от дорожного покрытия, они могут сильно загрязниться, например, грязью или абразивными частицами от тормозов. Чтобы вернуть дискам былой блеск, за ними нужно правильно ухаживать. Для этого используется специальное средство для очистки дисков, которое удаляет все дорожные загрязнения, а также тормозную пыль и следы шин на всех типах дисков. Нанесите средство на сухие диски и дайте ему подействовать. Встроенный активный индикатор окрашивает диски в красноватый цвет, когда средство работает. Это позволяет владельцам мотоциклов понять, когда чистка завершена и диски можно ополаскивать чистой водой.
Щетка для мойки колес обеспечивает очистку на 360 градусов — даже в труднодоступных местах и мелких зазорах. Щетка просто подключается к пистолету аппарата высокого давления, и вода распределяется равномерно, чтобы растворить как можно больше грязи, которую затем смывают.
Сушка и полировка мотоцикла
Особенно важно тщательно просушить мотоцикл после мойки. Лучшие дни для этого — солнечные с умеренной температурой. Однако влажные участки также нужно тщательно протереть кожаной тряпкой, иначе на сиденье и краске быстро появятся пятна от воды. При мойке мотоцикла следует также убедиться, что в маленькие зазоры не попадает влага, так как это может привести к коррозии. Здесь пригодится пылесос для сухой и влажной уборки. Функция выдува позволяет быстро и эффективно удалить остатки воды из небольших зазоров. В качестве альтернативы можно использовать функцию всасывания для удаления влаги напрямую.
Для окрашенных частей после сушки рекомендуется использовать восковую полироль. Продукты с высоким содержанием воска обеспечивают особенно тщательную чистку и долговечный результат. Это гарантирует идеальный блеск и защищает мотоцикл от неблагоприятных погодных условий. Теперь мотоцикл готов к следующему сезону.