Sprinklerele - tehnologie plină de idei. Selecția diversă de aspersoare circulare Kärcher oferă soluția perfectă pentru fiecare grădină - mare, mică, plană sau înclinată. Cu protecția unică împotriva stropirii în gama de aspersoare oscilante, instalarea este chiar mai ușoară: mersul înainte și înapoi între robinet și aspersor nu mai este necesar și puteți găsi poziția potrivită pentru sprinklerul dvs. în cel mai scurt timp - fără a vă uda ! Toate modelele se conectează cu ușurință la un furtun de grădină și sunt compatibile cu toate sistemele click-on disponibile.

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

