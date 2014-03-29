Aspersoare

Sprinklerele - tehnologie plină de idei. Selecția diversă de aspersoare circulare Kärcher oferă soluția perfectă pentru fiecare grădină - mare, mică, plană sau înclinată. Cu protecția unică împotriva stropirii în gama de aspersoare oscilante, instalarea este chiar mai ușoară: mersul înainte și înapoi între robinet și aspersor nu mai este necesar și puteți găsi poziția potrivită pentru sprinklerul dvs. în cel mai scurt timp - fără a vă uda ! Toate modelele se conectează cu ușurință la un furtun de grădină și sunt compatibile cu toate sistemele click-on disponibile.