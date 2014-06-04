Sistemul Kärcher Rain™ (Sistemul de irigații de la Kärcher)

Ploaie la comanda! Noul Kärcher Rain System ® este perfect pentru gardurile vii, arbusti, brazde de legume si paturi de flori. Apa picura fara pierderi exact acolo unde este nevoie, sistemul este ecologic si economiseste bani. Kärcher Rain System ® imbina micro-picurarea si udarea traditionala. Sistemul functioneaza cu o presiune de pana la 4 bar si are un furtun de 1/2 din PVC, cu picurare si micro-duze de pulverizare. Reductoare de presiune si filtre pentru a proteja impotriva particulelor de presiune si impuritatilor in exces pot fi montate suplimentar. Kärcher Rain System ® poate fi adaptat in mod individual la orice gradina.