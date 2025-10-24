Conectori/Adaptoare furtun

Sisteme de racordare pentru furtunuri. Conexiune, cuplare, decuplare și reparare: Kärcher ofera dreptul de conectare de piese pentru toate sistemele de clicuri disponibile și diametre de furtunuri standard. Indiferent de diametrul furtunului - 1/2 ", 5/8" sau 3/4 ": Conectorii sunt ultra-etans la apa sise potrivesc intotdeauna perfect - garantati universal. Conectori au elasticitate exceptionala si o rezistenta maxima la tractiune. Conectorul pentru furtun universal are, de asemenea, un furtun de prindere din aluminiu si plastic moale incastrat pe maner pentru o manevrare mai buna.Toate sistemele Kärcher sunt, desigur, compatibile cu sistemele standard pentru clicuri de pe piata.