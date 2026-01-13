Aspersor oscilant OS 5.320 SV

Aspersor oscilant OS 5.320 SV cu control de acoperire a latimii si protectie impotriva stropirii in zone nedorite, pentru o aliniere convenabila. Pentru suprafete medii/mari, de pana la 320 m2. Control al debitului (0-max.).

Aspersor oscinalt OS 5.320 cu controlul latimii de acoperire, ideal pentru irigarea suprafetelor si gradinilor medii si mari. Acoperire maxima a aspersorului de 320 m2. Aspersor inovator cu control al debitului de la zero la maxim. Aspersorul este echipat cu crampoane care pot fi detasate la nevoie. Noile aspersoare oscilante de la Karcher sunt acum mai usor de utilizat. Acestea se caracterizeaza prin protectie integrata SplashGuard pentru pozitionarea si alinierea practica fara a deveni umede. Aspersoarele Karcher se caracterizeaza prin sistem de prindere testat si incercat si sunt usor de conectat la furtunurile de gradina. Irigarea cu Karcher este modalitatea inteligenta de irigare!

Caracteristici si beneficii
Reglare continua
  • Pentru o irigare precisa
Inel pentru agățarea aparatului integrat în mâner
  • Pentru depozitare / suspendare ușoară.
Latime ajustabila de pulverizare
  • Unghiuri de pulverizare diferite, pentru irigarea dedicata
Apărătoare impotriva stropilor
  • Aliniere confortabila

Specificații tehnice

Date tehnice

Zona de stropire 2 bari 20 - 190 m²
Zona de stropire 4 bari 30 - 320 m²
Lățimea jetului (2 bari) (m) 5 - 12
Lăţimea jetului (4 bari) (m) 6 - 16
Suprafață acoperită (2 bar) (m) 5 - 16
Suprafață acoperită (4 bar) (m) 6 - 20
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,8
Greutate cu ambalaj (kg) 0,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 546 x 160 x 88
Aspersor oscilant OS 5.320 SV
Aspersor oscilant OS 5.320 SV
Aspersor oscilant OS 5.320 SV
Aspersor oscilant OS 5.320 SV
Aspersor oscilant OS 5.320 SV

Video

Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Gazon
  • Suprafețe medii până la mari
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova