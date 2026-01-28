Tambur pentru furtun HBX 4.15 Automat

Întotdeauna la îndemână: tamburul pentru furtun asigură o irigare convenabilă și flexibilă. Cu un furtun de 15 m și retragere automată – fără a fi nevoie să te apleci, să învârți sau să te murdărești pe mâini.

Depozitare optimă și accesibilitate maximă: tamburul pentru furtun, montată pe perete pentru economisirea spațiului, se conectează la robinet printr-un furtun de legătură. Suportul special permite o rotație de până la 180° a cutiei, oferind flexibilitate pentru a ajunge în orice colț al grădinii. Furtunul de grădină, cu o lungime maximă de 15 metri, poate fi extins cu ușurință, iar blocarea automată la intervale scurte asigură o utilizare simplă. Trăgând ușor de capătul furtunului, mecanismul de blocare se eliberează, iar furtunul se retrage rapid și controlat, fără a se încurca sau forma noduri. Datorită sistemului inovativ de montare FlexChange, tamburul pentru furtun poate fi detașată ușor de pe suportul de perete, fără necesitatea unor unelte, fiind ideală pentru depozitare pe timpul iernii sau pentru o utilizare versatilă cu suportul de perete sau țărușul de furtun (accesoriu opțional). Este rezistentă la UV și îngheț, fiind perfectă pentru utilizare pe tot parcursul anului, chiar și în condiții meteo extreme. În plus, pentru siguranță, se poate adăuga un lacăt de cablu pentru a preveni furtul. Kärcher oferă o garanție de 5 ani pentru acest produs.

Caracteristici si beneficii
Schimbare rapidă
  • Fără șuruburi, fără unelte, fără stres: cu sistemul unic Kärcher FlexChange, tamburul poate fi scoas din suportul de perete în câteva secunde (de exemplu, iarna).
Suport de perete robust și detașabil
  • UUtilizarea materialelor robuste cu un nucleu metalic asigură durabilitate și stabilitate de lungă durată. Deosebit de practic: suportul de perete detașabil înseamnă că nu va rămâne blocat.
Ieșire furtun pe partea inferioară a tamburului
  • Pentru o protecție mai bună împotriva intemperiilor și o durată de viață mai lungă.
Depozitarea furtunului
  • Trageți scurt de capătul furtunului și dispozitivul de retragere va retrage furtunul complet în mod automat. Confort maxim fără noduri, manivele sau murdărirea mâinilor.
Tamburul cu furtun montat pe perete cu utilizare la 180°
  • Montată pe suportul de perete, cutia pentru furtun poate fi rotită la 180°. Acest lucru permite o libertate maximă de mișcare atunci când udați grădina, fără să îndoiți furtunul.
Suport practic pentru duze
  • Duzele și lăncile de pulverizare pot fi agățate pe suportul de perete pentru depozitare convenabilă.
Frână integrată pentru furtun
  • Retragerea automată a furtunului este combinată cu o frână pentru furtun, astfel încât furtunul este înfășurat automat înapoi în cutia furtunului într-un mod controlat și lent.
Ghidaj integrat pentru furtun
  • Fără îndoituri și noduri: furtunul este tras în mod uniform și ghidat.
Mâner ergonomic
  • Mânerul de transport ergonomic facilitează transportul cutiei de furtun cu o singură mână.
Gata pentru utilizare imediată
  • Accesoriile de udare sunt incluse în pachetul de livrare.

Specificații tehnice

Date tehnice

Lungime furtun (m) 15
Diametrul furtunului (mm) 11
Furtun de conectare (m) 1,5 (1/2")
Presiunea de rupere (bar) 24
Distanța dintre șuruburi pentru montarea pe perete (mm) 79
Culoarea Negru
Greutate (kg) 7,6
Greutate cu ambalaj (kg) 11,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 781 x 220 x 541

Scope of supply

  • Conector pentru furtun: 2 Bucată
  • Conector pentru furtun cu Aqua Stop: 1 Bucată
  • Adaptor furtun cu reductie, G3/4, G1/2: 1 Bucată
  • Duza pulverizare: 1 Bucată

Echipament

  • Set
  • Retragerea automată a furtunului
  • Ghidaj pentru furtun
  • Suport pentru duză
  • Model de pulverizare: jet conic
  • Model de pulverizare: jet punct
  • Suport de perete inclusiv șuruburi și dibluri
  • Furtun de conectare PrimoFlex: 1.5 m
Tambur pentru furtun HBX 4.15 Automat
Tambur pentru furtun HBX 4.15 Automat
Tambur pentru furtun HBX 4.15 Automat
Tambur pentru furtun HBX 4.15 Automat
Tambur pentru furtun HBX 4.15 Automat

Video

Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Suprafețe mici până la medii
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova