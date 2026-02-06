Aparat de curatat terase PCL 3-18 Battery Set
Aparatul de curățat terase PCL 3-18 lasă terasele din lemn strălucitoare. Curățarea este rapidă și fără efort datorită celor două perii rotative si a sistemului integrat de spălare cu apa. Baterie și încărcător rapid incluse.
Aparatul de curățat terase PCL 3-18 îndepărtează în mod temeinic și constant murdăria și alte forme de contaminare, cum ar fi mușchiul sau pelicula gri, de pe terasele din lemn. Pur și simplu conectați-l la furtunul de grădină și sunteți gata de acțiune: periile rotative și sistemul integrat de distribuție a apei îndepărtează murdăria. Cantitatea de apă utilizată în acest proces poate fi reglată astfel încât să se folosească doar atâta apă cât necesită sarcina de curățare. lățimea și poziția optimizată a periilor face posibilă curățarea a două scânduri dintr-o singură trecere, până la margini. În plus, nu sunt necesare unelte pentru schimbarea periilor, ceea ce înseamnă că - pe lângă lemn și WPC - chiar și plăcile netede din piatră pot fi curățate temeinic și fără efort. Datorită funcționării fără fir, dispozitivul este perfect și pentru curățarea zonelor greu accesibile. Pachetul de livrare include o baterie interschimbabilă de 18 volți și un încărcător rapid.
Caracteristici si beneficii
Două perii rotative (incluse în pachetul de livrare pentru suprafețele din lemn)Curățarea temeinică a suprafețelor exterioare din lemn și WPC.
Sistem integrat de distribuție a apeiRezultate excelente de curățare - murdăria este îndepărtată și spălată dintr-o singură trecere.
Supapă ergonomică de reglare a apeiCantitatea de apă poate fi ajustată în mod flexibil în funcție de nivelul de murdărie.
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
- Tehnologie în timp real cu afișaj LCD al bateriei: Indica timpul de funcționare, timpul de încărcare și capacitatea bateriei.
- Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
- Bateria interschimbabilă poate fi utilizată la dispozitivele cu platformă Battery Power de 18 V.
Perii cu role înlocuibile
- Potrivit pentru curățarea teraselor din lemn și a pardoselilor din WPC.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Presiunea maximă (bar)
|max. 10
|Interval presiune
|Presiune joasa
|Consumul de apă la 4 bari (l/h)
|max. 180
|Viteza periilor (rpm)
|500 - 600
|Lățimea de lucru a periei (mm)
|300
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|max. 20 (2,5 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 17 (2,5 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
|44 / 83
|Curent de încărcare. (A)
|2,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|363 x 307 x 1324
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Acumulator: Baterie de 18 V / 2,5 Ah (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător rapid cu baterie de 18 V (1 buc.)
Echipament
- Două duze de apă
- Valvă pentru controlul volumului apei
- Poziția de depozitare
- Mâner cu prindere ergonomică
Video
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Balcoane
- Suprafețe din lemn
- Mușchi