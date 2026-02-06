Aparat de curatat terase PCL 3-18 Battery Set

Aparatul de curățat terase PCL 3-18 lasă terasele din lemn strălucitoare. Curățarea este rapidă și fără efort datorită celor două perii rotative si a sistemului integrat de spălare cu apa. Baterie și încărcător rapid incluse.

Aparatul de curățat terase PCL 3-18 îndepărtează în mod temeinic și constant murdăria și alte forme de contaminare, cum ar fi mușchiul sau pelicula gri, de pe terasele din lemn. Pur și simplu conectați-l la furtunul de grădină și sunteți gata de acțiune: periile rotative și sistemul integrat de distribuție a apei îndepărtează murdăria. Cantitatea de apă utilizată în acest proces poate fi reglată astfel încât să se folosească doar atâta apă cât necesită sarcina de curățare. lățimea și poziția optimizată a periilor face posibilă curățarea a două scânduri dintr-o singură trecere, până la margini. În plus, nu sunt necesare unelte pentru schimbarea periilor, ceea ce înseamnă că - pe lângă lemn și WPC - chiar și plăcile netede din piatră pot fi curățate temeinic și fără efort. Datorită funcționării fără fir, dispozitivul este perfect și pentru curățarea zonelor greu accesibile. Pachetul de livrare include o baterie interschimbabilă de 18 volți și un încărcător rapid.

Caracteristici si beneficii
Aparat de curatat terase PCL 3-18 Battery Set: Două perii rotative (incluse în pachetul de livrare pentru suprafețele din lemn)
Două perii rotative (incluse în pachetul de livrare pentru suprafețele din lemn)
Curățarea temeinică a suprafețelor exterioare din lemn și WPC.
Aparat de curatat terase PCL 3-18 Battery Set: Sistem integrat de distribuție a apei
Sistem integrat de distribuție a apei
Rezultate excelente de curățare - murdăria este îndepărtată și spălată dintr-o singură trecere.
Aparat de curatat terase PCL 3-18 Battery Set: Supapă ergonomică de reglare a apei
Supapă ergonomică de reglare a apei
Cantitatea de apă poate fi ajustată în mod flexibil în funcție de nivelul de murdărie.
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
  • Tehnologie în timp real cu afișaj LCD al bateriei: Indica timpul de funcționare, timpul de încărcare și capacitatea bateriei.
  • Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
  • Bateria interschimbabilă poate fi utilizată la dispozitivele cu platformă Battery Power de 18 V.
Perii cu role înlocuibile
  • Potrivit pentru curățarea teraselor din lemn și a pardoselilor din WPC.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dispozitiv alimentat cu baterii.
Platforma bateriei. Platforma bateriei de 18 V
Presiunea maximă (bar) max. 10
Interval presiune Presiune joasa
Consumul de apă la 4 bari (l/h) max. 180
Viteza periilor (rpm) 500 - 600
Lățimea de lucru a periei (mm) 300
Tipul bateriei. Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune (V) 18
Capacitate. (Ah) 2,5
Performanță per încărcare a bateriei (m²) max. 20 (2,5 Ah)
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min) max. 17 (2,5 Ah)
Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min) 44 / 83
Curent de încărcare. (A) 2,5
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz) 100 / 240 / 50 / 60
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 4
Greutate cu ambalaj (kg) 7
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 363 x 307 x 1324

Scope of supply

  • Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
  • Acumulator: Baterie de 18 V / 2,5 Ah (1 buc.)
  • Încărcător.: Încărcător rapid cu baterie de 18 V (1 buc.)

Echipament

  • Două duze de apă
  • Valvă pentru controlul volumului apei
  • Poziția de depozitare
  • Mâner cu prindere ergonomică
Aparat de curatat terase PCL 3-18 Battery Set

Video

Domenii de intrebuintare
  • Terasa
  • Balcoane
  • Suprafețe din lemn
  • Mușchi
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova