Очиститель патио PCL 3-18 тщательно и последовательно удаляет грязь и другие формы загрязнения, такие как мох или серая пленка, с деревянных патио. Просто подключите его к садовому шлангу, и все готово: вращающиеся роликовые щетки и встроенная система распределения воды удаляют грязь, которая затем смывается. Количество воды, используемой в этом процессе, можно регулировать таким образом, чтобы использовать столько воды, сколько требуется для задачи очистки. Оптимизированная ширина и положение роликовых щеток позволяют очищать две доски за один раз, вплоть до края. Кроме того, для замены роликовых щеток не требуются никакие инструменты, а это означает, что помимо дерева и ДПК можно тщательно и без усилий очистить даже гладкую каменную плитку. проходные участки. В комплект поставки входит сменный аккумулятор на 18 В и быстрое зарядное устройство.