Средство для чистки патио PCL 3-18 сделает ваши деревянные террасы сияющими. Очистка выполняется быстро и без усилий благодаря двум вращающимся роликовым щеткам и встроенной системе распределения воды. Аккумулятор и быстрое зарядное устройство в комплекте.

Очиститель патио PCL 3-18 тщательно и последовательно удаляет грязь и другие формы загрязнения, такие как мох или серая пленка, с деревянных патио. Просто подключите его к садовому шлангу, и все готово: вращающиеся роликовые щетки и встроенная система распределения воды удаляют грязь, которая затем смывается. Количество воды, используемой в этом процессе, можно регулировать таким образом, чтобы использовать столько воды, сколько требуется для задачи очистки. Оптимизированная ширина и положение роликовых щеток позволяют очищать две доски за один раз, вплоть до края. Кроме того, для замены роликовых щеток не требуются никакие инструменты, а это означает, что помимо дерева и ДПК можно тщательно и без усилий очистить даже гладкую каменную плитку. проходные участки. В комплект поставки входит сменный аккумулятор на 18 В и быстрое зарядное устройство.

Особенности и преимущества
Две вращающиеся роликовые щетки (входят в комплект поставки для деревянных поверхностей)
Тщательная очистка наружных поверхностей из дерева и ДПК.
Комплексное водораспределение
Отличные результаты очистки – грязь удаляется и смывается за один раз.
Эргономичный клапан регулировки воды
Количество воды можно гибко регулировать в зависимости от степени загрязнения.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Технология реального времени с ЖК-дисплеем батареи: время работы, время зарядки и емкость батареи.
  • Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
  • Сменный аккумулятор можно использовать в устройствах на платформе Battery Power 18 В.
Сменные роликовые щетки
  • Подходит для чистки деревянных террасных панелей и напольных покрытий из ДПК.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Макс. давление (бар) макс. 10
Регулировка давления Низкое давление
Расход воды при 4 барах (л/ч) макс. 180
Частота вращения щетки (об/мин) 500 - 600
Рабочая ширина роликовой щетки (мм) 300
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Емкость (Ач) 2,5
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) макс. 20 (2,5 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 17 (2,5 А·ч)
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин) 44 / 83
Зарядный ток (A) 2,5
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 / 240 / 50 / 60
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4
Вес (с упаковкой) (кг) 7
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 363 x 307 x 1324

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
  • Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 18 В / 2,5 Ач (1 шт.)
  • Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)

Оснащение

  • Две водные насадки
  • Клапан для контроля объема воды
  • Хранение аксессуаров
  • Эргономичная ручка
Видео

Области применения
  • Террасы
  • Балконы
  • Деревянные поверхности
  • Мох
Принадлежности
