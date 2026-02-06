Аппарат для чистки террас PCL 3-18 Battery Set *EU 2022
Средство для чистки патио PCL 3-18 сделает ваши деревянные террасы сияющими. Очистка выполняется быстро и без усилий благодаря двум вращающимся роликовым щеткам и встроенной системе распределения воды. Аккумулятор и быстрое зарядное устройство в комплекте.
Очиститель патио PCL 3-18 тщательно и последовательно удаляет грязь и другие формы загрязнения, такие как мох или серая пленка, с деревянных патио. Просто подключите его к садовому шлангу, и все готово: вращающиеся роликовые щетки и встроенная система распределения воды удаляют грязь, которая затем смывается. Количество воды, используемой в этом процессе, можно регулировать таким образом, чтобы использовать столько воды, сколько требуется для задачи очистки. Оптимизированная ширина и положение роликовых щеток позволяют очищать две доски за один раз, вплоть до края. Кроме того, для замены роликовых щеток не требуются никакие инструменты, а это означает, что помимо дерева и ДПК можно тщательно и без усилий очистить даже гладкую каменную плитку. проходные участки. В комплект поставки входит сменный аккумулятор на 18 В и быстрое зарядное устройство.
Особенности и преимущества
Две вращающиеся роликовые щетки (входят в комплект поставки для деревянных поверхностей)Тщательная очистка наружных поверхностей из дерева и ДПК.
Комплексное водораспределениеОтличные результаты очистки – грязь удаляется и смывается за один раз.
Эргономичный клапан регулировки водыКоличество воды можно гибко регулировать в зависимости от степени загрязнения.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технология реального времени с ЖК-дисплеем батареи: время работы, время зарядки и емкость батареи.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Сменный аккумулятор можно использовать в устройствах на платформе Battery Power 18 В.
Сменные роликовые щетки
- Подходит для чистки деревянных террасных панелей и напольных покрытий из ДПК.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Макс. давление (бар)
|макс. 10
|Регулировка давления
|Низкое давление
|Расход воды при 4 барах (л/ч)
|макс. 180
|Частота вращения щетки (об/мин)
|500 - 600
|Рабочая ширина роликовой щетки (мм)
|300
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Емкость (Ач)
|2,5
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|макс. 20 (2,5 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 17 (2,5 А·ч)
|Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин)
|44 / 83
|Зарядный ток (A)
|2,5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 / 240 / 50 / 60
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|363 x 307 x 1324
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
- Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 18 В / 2,5 Ач (1 шт.)
- Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
Оснащение
- Две водные насадки
- Клапан для контроля объема воды
- Хранение аксессуаров
- Эргономичная ручка
Видео
Области применения
- Террасы
- Балконы
- Деревянные поверхности
- Мох